تمويل شخصي بدون تحويل راتب يصل الي 300 ألف ريال من بنك الرياض؛ حيث يقدم بنك الرياض العديد من التمويلات التي يقبل عليها مجموعة كبيرة من عملاء البنوك في المملكة العربية السعودية، فبنك الرياض من أشهر وأفخم البنوك السعودية والتي يشهد لها الجميع بالمصداقية الكاملة لما تقدمه من خدمات تمويلية وعروض بنكية مختلفة عن ما يقوم بتقديمها أي بنك أخر بالمملكة العربية السعودية، فقد نقدم لكم من خلال وقعنا الإلكتروني موقع ثقفني أهم تمويل يقدمه بنك الرياض السعودي وهو تمويل شخصي يصل الي 300 ألف ريال سعودي بدون هامش ربحي وبدون تحويل الراتب أيضاً، فقد نوضح لكم تفاصيل القرض، كما نستدرج معكم أيضاً أهم التفاصيل الأخري كالمزايا التي يتوفر عليها التمويل والشروط المطلوبة من أجل الحصول عليه.

أولاً، يتم توفير التمويل الشخصي لجميع عملاء البنك السعوديين الحاملين للجنسية السعودية. لابد ألا يقل عمر العميل المتقدم من اجل الحصول علي التمويل عن ثمانية عشر عاماً فأكثر من ذلك. يجب ألا يقل الراتب الشهري للعميل المتقدم من أجل الحصول علي التمويل عن عشرة ألالاف ريال سعودي. يجب ألا يقل مدة خدمة العمل عن إثني عشر شهراً. يتوفر التمويل لجميع العاملين بالقطاع المصرفي. تقديم تعريف الراتب الشهري الي البنك مع المسمي الوظيفي وتاريخ الالتحاق بالوظيفة.

شروط الحصول علي التمويل الشخصي من بنك الرياض بالمملكة العربية السعوديةمزايا الحصول علي التمويل من بنك الرياض بالمملكة العربية السعودية

يوفر بنك الرياض بالمملكة العربية السعودية تمويل شخصي بدون تحويل الراتب الشهري يصل الي 300 ألف ريال سعودي بدون هامش ربحي لجميع المواطنين السعوديين والعاملين في القطاع المصرفي السعودي، حيث يتوفر التمويل الشخصي ويتضمن العديد من المزايا، أهمها: