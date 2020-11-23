تعديلات تم تطبيقها على تأشيرة الزيارة والحج والعمرة، بعد أن أعلنت سلطات المملكة العربية السعودية عن البدء في فتح الحرمين المكي والمدني، والبدء في استقبال العمرة والزيارة، عقب توقفه لفترة نتيجة لاجتياح فيروس كورونا العالم بأسره، وحرصا من سلطات المملكة على صحة وسلامة المعتمرين والزائرين بالحرمين الشريفين، فقررت غلقها، إلا أن بعد فتح أبواب الحرمين الشريفين ادأمام المعتمرين والزائرين، قامت المملكة العربية السعودية بوضع التعديلات على التأشيرات للعمرة والزيارة.

الغرض من تعديل التأشيرات

والغرض من تلك التعديلات هو العمل على الحد من تزاحم وتزايد الإعداد داخل الحرمين الشريفين، والعمل من خلال تنظيم الزائرين والمعتمرين، وذلك من خلال تقليل فترة تواجدهم داخل الحرمين، وذلك حتى يستطيع أن تمنح الزيارة والعمرة لأكبر عدد من الراغبين دون حدوث تكدسات أو ازدحامات داخل الحرمين الشريفين.

رسوم تأشيرة العمرة ومدتها

بعد موافقة مجلس الوزراء على تعديل رسوم التأشيرات ومدتها، تم العمل إأعلانها للراغبين في العمرة والزيارة أو الحج، سواء برًا أو بحرًا أو جوًا، وهي كالتالي:

يمكن استمتاع التأشيرة لمدة ٤٨ ساعة فقط، مقابل رسوم وقدرها ١٠٠ ريال سعودي.

يمكن المعتمر أو الزائر الاستمتاع التأشيرة لمدة ٤ أيام مقابل دفع رسوم قدرها ٣٠٠ ريال سعودي.

هذا وأعلنت بعض الصحف السعودية، مثل صحيفة أم القري على تعديل الجدول الخاص بتأشيرات الزيارة والحج والمرور وبالأخص الفقرة الثالثة، ونصت على ما هو آتي:

منح تأشيرة المرور للشخص الزائر جوُا أو بحرًا أو برًا، ومدة صلاحيتها ٩٦ ساعة، ومدة الإقامة داخل المملكة مقابل دفع التأشيرة الخاص بها، وهو ٣٠٠ ريال سعودي.

تمنح تأشيرة لراغب المرور في الزيارة، ومدة صلاحية التأشيرة ٤٨ساعة، على أن تكون مدة إقامة الزائر لمدة ٤٨ ساعة، مقابل دفع التأشيرة الخاص بها ١٠٠ ريال سعودي.

سياسية المملكة من تعديل تأشيرات الزيارة والعمرة

وضعت المملكة العربية السعودية بعد إعادة فتح أبواب الحرمين الشريفين أمام الزوار والمعتمرين سياسة وخطة محكمة تهدف من ورائها الحفاظ على صحة الزائرين لبيت الله الحرام، والحد من مخاطر انتشار فيروس كورونا بينهم، حيث قامت بإتخاذ كافة التدابير الاحترازية، ومنها القيام بعملية التعقيم المستمر بأحدث التقنيات، وأجود المواد، والحد من التزاحم والتكدس في الحرمين من خلال تقليل مدة الزيارة والتأشيرات رغبة في منح جميع الراغبين الفرصة في الزيارة والعمرة والحج.