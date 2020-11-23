عاجل.. شركة إيطالية تعلن عن لقاح فعال لفيروس كورونا 

جدة - نرمين السيد - وأعلنت وزارة الصحة الإيطالية تسجيل 22.930 إصابة جديدة بالفيروس خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، انخفاضاً من 28.337 فى اليوم السابق. ويعكس الانخفاض التراجع المعتاد فى عدد الفحوص التى تجرى أيام الأحد.
وسجلت إيطاليا إجمالا مليونا و432 ألف إصابة بالفيروس، وهى ثامن أكبر حصيلة على مستوى العالم.
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