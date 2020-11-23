رئيس وزراء بريطانيا : إجراءات جديدة بشأن كورونا تبدأ 2 ديسمبر المقبل

جدة - نرمين السيد - أعلن رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون، اليوم الاثنين، عن إجراءات جديدة عوضا عن الإغلاق العام لمواجهة جائحة كورونا اعتبارا من الـ2 من ديسمبر، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم".





وقال جونسون أمام البرلمان: "لن نستبدل الإجراءات الوطنية بإجراءات مجانية للجميع.. سنعود بدلا من ذلك إلى نهج إقليمى متدرج، ونطبق أشد الإجراءات حيث ينتشر الفيروس".

وأضاف: "النصيحة العلمية.. مستويات الإصابة بكوفيد-19 بحاجة إلى أن نتخذ نهجا يكون أكثر صرامة.. التقدم العلمى سيسمح بتخفيف القيود، إلا أننا لم نصل إلى هذه المرحلة بعد".

وقال: "علينا أن نجتاز مرحلة الشتاء دون أن يخرج الفيروس عن السيطرة"، مؤكد أن "الإجراءات ستنتهى فى الثانى من ديسمبر، وسيكون مسموحا لصالات الرياضية والمتاجر ومحلات العناية الشخصية أن تفتح أبوابها".

ولفت إلى أنه "من دون اتخاذ إجراءات معقولة، سنكون أمام زيادة جديدة بعدد الإصابات".