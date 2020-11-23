وقال جونسون أمام البرلمان: "لن نستبدل الإجراءات الوطنية بإجراءات مجانية للجميع.. سنعود بدلا من ذلك إلى نهج إقليمى متدرج، ونطبق أشد الإجراءات حيث ينتشر الفيروس".
وأضاف: "النصيحة العلمية.. مستويات الإصابة بكوفيد-19 بحاجة إلى أن نتخذ نهجا يكون أكثر صرامة.. التقدم العلمى سيسمح بتخفيف القيود، إلا أننا لم نصل إلى هذه المرحلة بعد".
وقال: "علينا أن نجتاز مرحلة الشتاء دون أن يخرج الفيروس عن السيطرة"، مؤكد أن "الإجراءات ستنتهى فى الثانى من ديسمبر، وسيكون مسموحا لصالات الرياضية والمتاجر ومحلات العناية الشخصية أن تفتح أبوابها".
ولفت إلى أنه "من دون اتخاذ إجراءات معقولة، سنكون أمام زيادة جديدة بعدد الإصابات".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رئيس وزراء بريطانيا : إجراءات جديدة بشأن كورونا تبدأ 2 ديسمبر المقبل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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