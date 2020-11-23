عاجل.. بايدن يختار بلينكين للخارجية وجون كيرى مبعوثا رئاسيا للمناخ 

جدة - نرمين السيد - كما سمّى بايدن اليخاندرو مايوركاس وزيرا للأمن الداخلى، ووضع أفريل هينز مديرا للمخابرات الوطنية، حسبما أفادت قناة "العربية". كذلك أعلن ليندا توماس جرينفيلد سفيرة فى الأمم المتحدة، وجيك سوليفان مستشارا للأمن القومى. وأعاد بايدن اسم وزير الخارجية الأسبق جون كيرى إلى الواجهة بتعيينه مبعوثا رئاسيا خاصا للمناخ.

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