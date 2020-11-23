مستشار الأمن الأمريكى : ندرس تصنيف الحوثيين جماعة إرهابية

جدة - نرمين السيد - وأضاف فى حديث للصحافيين خلال زيارته إلى الفلبين أن واشنطن تدرس بشكل دائم تصنيف الحوثى كجماعة إرهابية، داعيا الحوثيين للابتعاد عن إيران والتوقف عن مهاجمة دول الجوار.
وانتقد أوبراين جماعة الحوثى لفشلها فى الانخراط فى المفاوضات وإبداء النية السليمة من أجل إنهاء الصراع فى اليمن، مضيفاً أن واشنطن كانت طيلة الفترة الماضية تراقب الوضع عن كثب.
كما أعلن عن أنه سيكون قرار تصنيف الحوثيين هذا على جدول أعمال الرئيس ترامب خلال المدة المتبقية له فى الإدارة.
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