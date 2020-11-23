رئيس المجلس الأوروبي يدعو بايدن إلى زيارة بروكسل 

دعا رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، المرشح الديمقراطي للرئاسة الأمريكية جو بايدن، إلى زيارة بروكسل العام المقبل للمشاركة في اجتماع المجلس.

وقال ميشيل في حسابه عبر موقع "تويتر": "فلنعمل لبناء تحالف قوي بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة... تحدثت للتو مع الرئيس المنتخب جو بايدن، ودعوته إلى لقاء خاص في بروكسل العام المقبل للمشاركة في اجتماع المجلس".

وأضاف: "الوقت الآن هو من أجل جمع قوتنا لمواجهة جائحة كورونا".