الملك سلمان: السعودية تكافح الإرهاب والتطرف استشعارًا بمسئوليتها تجاه العالم الإسلامي

تلقى العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزیز آل سعود، اليوم الاثنين، اتصالًا ھاتفیًا من رئیس المجلس الأوروبي، شارل میشیل.

وهنأ ميشيل في بدایة الاتصال خادم الحرمین الشریفین على النجاح الباھر لأعمال قمة مجموعة العشرین التي استضافتھا المملكة ھذا العام، وفقًا لوكالة الأنباء السعودية (واس).

وأعرب رئیس المجلس الأوروبي عن تقدیره لجھود المملكة المشھودة في محاربة التطرف ومكافحة الإرھاب، ورغبة المجلس في تعزیز التعاون في ھذه المجالات مع المملكة، انطلاقا من دورھا القیادي في العالم الإسلامي.

ونوه الملك سلمان بالعلاقات بین المملكة ودول الاتحاد الأوروبي، مؤكدًا الحرص على تعزیزھا لما فیه مصلحة المملكة ودول الاتحاد والأمن والسلام العالمي.

وأشار الملك سلمان إلى أن المملكة سباقة في أخذ المبادرات التي تھدف إلى محاربة الفكر المتطرف والإرھاب وتعزیز التسامح والتعایش بین الشعوب، والحوار بین أتباع الأدیان استشعارا منھا بمسؤولیتھا تجاه العالم الإسلامي والمسلمین في العالم أجمع.

وافتتح الملك سلمان أول من أمس، قمة العشرين التي ترأستها السعودية، وركزت على جائحة فيروس كورونا ومكافحة التطرف والإرهاب. وقال الملك سلمان إنه واثق من أن القمة التي تترأسها الرياض ستؤدي إلى آثار مهمة وحساسة، مؤكدًا أن القمة ستخرج بسياسات تعيد الاطمئنان والأمل لشعوب العالم، مؤكدا أن عام 2020 عاما استثنائيا. وشدد العاهل السعودي على أن المملكة قدمت الدعم الطارئ للدول النامية بتعليق مدفوعات الدين، وساهمت فى مجموعة العشرين بـ 21 مليار دولار للتصدي لجائحة كورونا.