يهودي ومغنٍ ودمه خفيف| من هو أنتوني بلينكن وزير خارجية بايدن؟

أعلن الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، اليوم الإثنين، تشكيل حكومته، التي ستتولى مهمها عقب حفل تنصيبه في 20 يناير المقبل.

واختار بايدن لمنصب وزير الخارجية أنتوني بلينكن، وهو المنصب المنتظر بالنسبة للعديد من دول العالم، حيث ستقول شخصية الوزير الكثير عن السياسات الخارجية للولايات المتحدة الأمريكية خلال فترة حكم الديمقراطي بايدن.

من هو أنتوني بلينكن؟

شغل اليهودي بلينكن صاحب الـ 58 عامًا، العديد من المناصب العليا في السياسة الخارجية الأمريكية على مدار 3 عقود وإدارتين، حيث عمل مستشارًا للسياسة الخارجية لبايدن، عندما تولى منصب نائب الرئيس الأسبق باراك أوباما، منذ عام 2002.

ومن عام 2015 إلى عام 2017 ، شغل بلينكن منصب نائب وزير الخارجية في ظل إدارة أوباما وبايدن. في هذا الدور، "ساعد بلينكن في قيادة الدبلوماسية في محاربة داعش، وإعادة التوازن إلى آسيا، وأزمة اللاجئين العالمية، مع بناء الجسور لمجتمع الابتكار.

قبل ذلك، عمل بلينكين كمساعد للرئيس والنائب الرئيسي لمستشار الأمن القومي للرئيس أوباما. ترأس لجنة النواب، المنتدى الرئيسي للإدارة لصياغة السياسة الخارجية. خلال ولاية أوباما الأولى، كان مستشارًا للأمن القومي لنائب الرئيس بايدن.

وشغل بلينكين منصب مدير الموظفين الديمقراطيين للجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي من 2002 إلى 2008 وكان عضوًا في مجلس الأمن القومي التابع للرئيس كلينتون من 1994 إلى 2001. بحسب موقع "بايدن-هاريس الانتقالي".

قبل العمل كمستشار للسياسة الخارجية خلال حملة بايدن-هاريس والفترة الانتقالية، عمل بلينكن كمدير عام لمركز "بن بايدن" للدبلوماسية والمشاركة العالمية، وكان باحثا بارزًا في مدرسة جونز هوبكنز للدراسات الدولية المتقدمة، قبل التحاقه بالخدمة العامة، كان بلينكن مراسلًا لمجلة "ذا نيو ريبوبليك"، وكان يكتب بشكل مكثف عن السياسة الخارجية.

كما ألف كتاب "حليف ضد حليف: أمريكا وأوروبا وأزمة خط أنابيب سيبيريا"، كما عمل كاتب رأي مساهم في صحيفة "نيويورك تايمز" ومحلل للشؤون العالمية لشبكة "سي إن إن". بلينكين خريج كلية هارفارد وكلية الحقوق بجامعة كولومبيا. تخرج بلينكين من المدرسة الثانوية في باريس، حيث عاش من سن التاسعة إلى الثامنة عشرة.

وقالت صحيفة "جارديان" البريطانية، إن تعيين بلينكن في وزارة الخارجية الأمريكية سيكون بمثابة تغيير جذري للسياسة الخارجية للولايات المتحدة في عهد الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، بعد أربع سنوات من الإدارة التي فصلت الأطفال المهاجرين عن والديهم وأبقتهم في أقفاص، حيث قال بلينكن في تصريح سابق عام 2016 حول موضوع اللاجئين ، موجهًا إلى الأطفال الأمريكيين الذين قد يكون لديهم زملاء جدد من بلدان بعيدة "لدينا جميعًا ما نتعلمه ونكسبه من بعضنا البعض حتى عندما لا يبدو للوهلة الأولى أن لدينا الكثير من الأشياء المشتركة".

وأضافت أنه في حين ظل مايك بومبيو سياسيًا محليًا طوال فترة توليه منصب وزير الخارجية ، ومنح نصيب الأسد من مقابلاته لمحطات إذاعية محافظة في الغرب الأوسط ، على سبيل المثال، فإن بلينكين ولد دوليًا.

وأوضحت أن بلينكن ذهب إلى المدرسة في باريس ، حيث تعلم العزف على الجيتار وكرة القدم ، وكانت لديه أحلام في أن يصبح صانع أفلام. قبل دخوله البيت الأبيض في عهد باراك أوباما ، اعتاد أن يلعب مباراة كرة قدم أسبوعية مع مسؤولين أمريكيين ودبلوماسيين أجانب وصحفيين، ولديه أغنيتان منفردة - أغنيتا الحب بعنوان "Lip Service" و"Patience".

وقال روب مالي، رئيس مجموعة الأزمات الدولية، الذي كان في المدرسة مع بلينكين في فرنسا: "لقد كان أميركيًا في باريس، ولديه إحساس بما يعنيه أن يكون المرء أميركيًا يتمتع بثقافة وقيم أمريكية في وقت كان هناك الكثير من العداء لأمريكا، لكنه رأى أيضًا ما يعنيه أن يكون الشخص الفرنسي ينظر إلى أمريكا ".

وأشار إلى أن اختيار بلينكن ستهدف تهدئة الأعصاب المتوترة للحلفاء الغربيين، وطمأنتهم بأن الولايات المتحدة عادت كلاعب جماعي تقليدي، في حين كان بومبيو حادًا، بينما يتحدث بلينكن دائما بلطف ولديه سمعة بشأن حس الدعابة لديه واستخدامها في نقد الذات، كما ستكون أولويات السياسة الخارجية في الأيام الأولى لإدارة بايدن هي إعادة الانضمام إلى المعاهدات والاتفاقيات التي تركها دونالد ترامب.

وأضاف: "ليس هناك شك في أن بلينكن سيكون على نفس الصفحة (على وفاق) مع جو بايدن. لقد كان بجانب الرئيس المنتخب لما يقرب من عقدين. بعد العمل في مجلس الأمن القومي لبيل كلينتون، أصبح كبير مستشاري السياسة الخارجية لبايدن في مجلس الشيوخ في عام 2002، ومديرًا للموظفين في لجنة العلاقات الخارجية، وعمل في محاولة بايدن الرئاسية الفاشلة في عام 2008".

بعد أن اختار أوباما بايدن لمنصب نائب الرئيس، عاد بلينكن إلى البيت الأبيض كمستشار للأمن القومي. يمكن رؤية وجهه في مؤخرة الغرفة في الصورة الشهيرة لمسؤولي أوباما وهم يراقبون الغارة التي قتلت أسامة بن لادن.

وفي العامين الأخيرين من إدارة أوباما ، شغل بلينكين منصب نائب وزير الخارجية. إن عودته إلى الوظيفة العليا إذن هي تجسيد للاستمرارية. لكنه اعترف في المقابلات الأخيرة بأخطاء عهد أوباما وأسف له.

وحول قرار عدم التدخل بأي شكل من الأشكال في سوريا (وهو قرار عارضه بلينكن)، قال لشبكة "سي بي إس نيوز": “لقد فشلنا في منع وقوع خسائر مروعة في الأرواح. لقد فشلنا في منع النزوح الجماعي ... وهو شيء سآخذه معي لبقية أيامي ".

وقع خطابًا مفتوحًا مع مسؤولين آخرين سابقين في إدارة أوباما في عام 2018 يعترف فيه بأن الدعم الأولي الذي قدموه للحرب السعودية في اليمن لم ينجح في الحد من الحرب أو إنهائها وتحول إلى شيك على بياض تحت إدارة ترامب، مما أدى إلى تدمير المدنيين. اصابات. ومن المتوقع أن تقطع إدارة بايدن التدخل العسكري في الصراع.

وذكرت الصحيفة أن أولئك الذين يعرفون بلينكن جيدًا يصرون على أن التزامه بحقوق الإنسان حقيقي ومتأصل في التجربة. إنه ابن ربيب أحد الناجين من الهولوكوست، صموئيل بيسار، الذي عاش في أوشفيتز وداشاو ومعسكرات أخرى، والذي أصبح فيما بعد محاميًا وكاتبًا ومستشارًا لجون إف كينيدي. عمل بلينكين أيضًا في البيت الأبيض كلينتون على التدخلات في البوسنة وكوسوفو.

وقال روب بيرشينسكي، الذي عمل جنبًا إلى جنب مع بلينكن كنائب مساعد وزير الخارجية للديمقراطية والإنسانية:"إنه شخص ما داخل إدارة أوباما وفريق بايدن يفهم حقًا الدور الذي يمكن أن يلعبه تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها باعتباره مفيدًا لسياسة الولايات المتحدة". الحقوق والعمل.

وأضاف: سترتفع صراعات السياسة في النهاية إلى الواجهة ، لكن من المرجح أن يبدأ بلينكين - الذي يبلغ من العمر 58 عامًا وأب لطفلين - بقضاء شهر عسل ممتد بمجرد عدم كونه بومبيو ولديه الرغبة المعلنة لقيادة الولايات المتحدة. العودة إلى القيادة على المسرح العالمي في القضايا العالمية مثل كورونا والمناخ وعدم الانتشار.