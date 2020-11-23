نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عضو الدراسات الإستراتيجية لـ"الفجر": سياسة بايدن وترامب واحدة بشأن إيران ولن تتغير في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - منذ أن تم الإعلان عن فوز جو بايدن بانتخابات الرئاسة الأمريكية 2020 أمام غريمة الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب حتى وإن كانت هذه النتائج غير رسمية حتى الآن إلا أن هناك العديد من الملفات التي تم طرحها على الساحة والتكهن بطريقة تعامل بايدن مع هذه الملفات.

وكان من بين أبرز الملفات الطارئة والعاجلة هو تعامل بايدن مع جائحة كورونا وكذلك تعامله مع الملف النووي الإيراني والذي بات هو الأكثر خطوره بعدما انسحب ترامب من الاتفاق النووي واحتمالية عودة الرئيس المنتخب والانضمام إلية، وأيضا إسرائيل وطريقة التعامل مع بايدن.

ترامب والطعون المقدمة

لم يرضخ الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته لما يحدث والتقدم الذي أحرزه جو بايدن في الانتخابات الأمريكية ومن ثم الحصول على 306 صوتا من المجمع الانتخابي مقابل 232 صوتًا حصل عليها ترامب.

ومن هنا بدأت عملية الطعون التي تقدم بها محاميو "ترامب" إلى المحاكم من أجل الطعن بالتزوير في عملية التصويت والتي لم يتم فيها البت بعد.

ليس هناك بجديد

وتعليقا على كافة ما سبق وبشكل خاص التعامل مع الملفات الطارئة، قال الدكتور عبد الرازق سليمان عضو المركز المصرى للدراسات الإستراتيجية وتنمية القيم الوطنية في تصريحات خاصة لـ "الفجر":" لن يكون هناك جديد فى السياسة الأمريكية تجاه إيران فعلى الرغم من وقف الاتفاق النووى مع إيران كان ترامب ودودا بكل هدوء معهم مع اتخاذه خطوات عقابية اقتصادية وهذا أسلوبه كرجل أعمال علاوة على الهجوم الأمريكى الاستخباراتى لإضعاف ايران فقط حسب تصريحاته مؤخرا إبان مقتل الارهابى الإيراني قاسم سليمانى".