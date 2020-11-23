قد يصبح اسم مهاجم بوروسيا دورتموند، يوسوفا موكوكو، ذائع الصيت حول العالم خلال ساعات إذا صدقت التوقعات، وبات أصغر لاعب على الإطلاق يشارك في دوري أبطال أوروبا، الثلاثاء.
وقال نادي بوروسيا دورتموند، الاثنين، إن يوسوفا موكوكو انضم إلى تشكيلة الفريق في المباراة التي ستقام ضد بروج البلجيكي على ملعب الفريق الألماني.
وحطم موكوكو الرقم القياسي في الدوري الألماني، السبت، عندما ظهر لأول مرة مع دورتموند غداة عيد ميلاده السادس عشر.
ونزل موكوكو بديلا في المباراة التي انتهت بالفوز بخمسة أهداف لهدفين على هيرتا برلين. وفي حال لعب الثلاثاء، فسيحطم موكوكو الرقم القياسي في دوري أبطال أوروبا، الذي يحتفظ به سيليستين بابايارو.
وكان الظهير الأيسر النيجيري يبلغ من العمر 16 عاما و87 يوما عندما لعب لنادي أندرلخت البلجيكي، في دور المجموعات عام 1994.
وقال مدرب دورتموند، لوسيين فافر، إنه كان "حريصا على تغيير الفريق للتعامل مع الجدول الزمني المزدحم، لكنه لم يلتزم بمنح موكوكو أي وقت للعب"، وفق ما ذكرت وكالة أسوشيتد برس.
وأضاف: "من الصعب القول والإجابة على الفور. سنرى اليوم في التدريبات.. لدينا كثير من الخيارات في الخط الأمامي وسنرى".
وسجل موكوكو 13 هدفا في 4 مباريات لفريق دورتموند تحت 19 عاما هذا الموسم، و34 هدفا في 20 مباراة الموسم الماضي. ويتدرب اللاعب بانتظام مع الفريق الأول منذ أغسطس الماضي.
وولد موكوكو في الكاميرون، لكنه انتقل إلى ألمانيا عندما كان طفلا ولعب مع منتخبات الشباب الوطنية الألمانية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر موكوكو.. دوري أبطال أوروبا بانتظار رقم "لم يتحقق في التاريخ" على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع سكاي نيوز عربية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.