بوتن يوقع قانون الضريبة على "المداخيل المرتفعة"

وقع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتن، الاثنين، قانونا بشأن زيادة الضريبة على المداخيل المرتفعة، في خطوة تشكل تراجعا عن معدل الضريبة الثابت الذي عرفت به البلاد.

واعتبارًا من عام 2021، سيرتفع معدل الضريبة من 13 إلى 15 في المئة، على الدخل الذي يزيد على خمسة ملايين روبل سنويًا، أي ما يتجاوز 55 ألف يورو، وفق معدل الصرف الحالي.

وجرى الإعلان عن هذا الإجراء، من قبل بوتن، هذا الصيف، فيما اتُخذت تدابير لدعم الاقتصاد المتضرر من وباء "كوفيد-19".

وقال بوتن إن تعديل ضريبة الدخل، أحد المصادر الرئيسية لتمويل الميزانية الروسية، يجب أن يجلب للدولة حوالى 60 مليار روبل إضافية، وأضاف "أن هذا المبلغ سيستخدم لعلاج الأطفال المصابين بأمراض نادرة".

وكانت ضريبة الدخل الثابتة التي اعتمدت عام 2001 من بين الإصلاحات الرئيسية في ولاية فلاديمير بوتن الأولى، وقد نوقش تعديلها منذ سنوات بهدف إلغائها، أو خفضها لذوي الدخل المنخفض.

وقال بوتن، في يونيو، إن اعتماد الضريبة الثابتة "مكن من إخراج الأجور والدخل من الظل، وتبسيط إدارة الضرائب وجعلها مفهومة".

وأضاف أنه مع "الإدارة الجديدة النوعية وإدخال التقنيات الرقمية، أصبح من الممكن توزيع العبء الضريبي بطريقة تراعي الاختلاف" في الدخل.