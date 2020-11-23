أول تعليق لكيري بعد إعلان بايدن نيته تعيينه ”قيصرا للمناخ” 

أعلن وزير الخارجية الأمريكي السابق جون كيري أن العمل الذي بدأه خلال إدارة الرئيس السابق باراك أوباما باتفاقية باريس للمناخ، صار بعيد المنال.

وفي تغريدة على موقع "تويتر" كتب كيري: "أعود إلى الحكومة لإعادة أمريكا إلى المسار الصحيح لمواجهة التحدي الأكبر لهذا الجيل، والجيل الذي سيعقبه... العمل الذي بدأناه باتفاقية باريس للمناخ بعيد المنال".

وشدد على أن أزمة المناخ تتطلب "كل الأيدي على ظهر السفينة".

وكان المرشح الديمقراطي للرئاسة الأمريكية جو بايدن أعلن عن نيته ترشيح كيري "قيصرا للمناخ" في إدارته.