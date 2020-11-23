الولايات المتحدة.. 882 وفاة و147840 إصابة جديدة بكورونا 

أعلنت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها عن تسجيل 882 وفاة، و147840 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة. وأوضحت المراكز في بياناتها أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس ارتفع إلى 12 مليونا و175 ألفا و921 إصابة، بينما عدد الوفيات وصل إلى 255958.

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