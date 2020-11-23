بعد انفجار جدة.. انتقام فوري من قوات التحالف ضد الحوثي بقصف صاروخي

شن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية، اليوم الاثنين، قصفا صاروخيا للتحالف على مخازن أسلحة وذخائر حوثية شرق صنعاء.

وقالت قناة "العربية" إن التحالف يقصف إمدادات ومركبات عسكرية حوثية شرق صنعاء.

وجاء ذلك بعد انفجار تسبب في نشوب حريق في خزان للوقود بمحطة توزيع المنتجات البترولية في شمال مدينة جدة نتيجة اعتداء إرھابي بمقذوف.

وتمكنت فرق الإطفاء من اخماد الحريق، دون وقوع، إصابات أو خسائر في الأرواح، كما أن إمدادات شركة أرامكو السعودية من الوقود لعملائھا لم تتأثر.

وأكد مصدر مسئول بوزارة الطاقة السعودية أن المملكة تُدين بشدة ھذا الاعتداء الجبان، وتؤكد أن ھذه الأعمال الإرھابية والتخريبية، التي تُرتكب ضد منشآت حيوية، ومنھا ما حدث مؤخرًا في جازان بالقرب من منصة التفريغ العائمة التابعة لمحطة توزيع المنتجات البترولية وما سبقه من اعتداء إرھابي على المنشآت النفطية في بقيق وخريص، إنما تستھدف أمن واستقرار امدادات الطاقة للعالم، وكذلك الاقتصاد العالمي.

وعقب ذلك، أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية، اليوم الاثنين، ثبوت تورط ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران في الاعتداء الإرهابي الجبان، الذي أسفر عن انفجار خزان للوقود في محطة توزيع المنتجات البترولية بمدينة جدة.

وقال المتحدث الرسمي باسم التحالف العربي، تركي المالكي، إن هذا الاعتداء الإرهابي الجبان لا يستهدف المقدرات الوطنية للمملكة وإنما يستهدف عصب الاقتصاد العالمي وإمداداته وكذلك أمن الطاقة العالمي، وفقًا لوكالة الأنباء السعودية (واس).

وأوضح المالكي أن هذا الاعتداء الإرهابي هو امتداد للأعمال الإرهابية باستهداف المنشآت النفطية في (بقيق وخريص) والتي تبنتها المليشيا الحوثية واثبتت الأدلة والبراهين تورط النظام الإيراني في تلك الهجمات الإرهابية باستخدام أسلحة نوعية إيرانية من نوع (كروز وطائرات بدون طيار مفخخة).

وأكد المالكي أن استهداف المدنيين والأعيان المدنية ومنها المنشآت الاقتصادية بطريقة ممنهجة ومتعمدة يخالف القانون الدولي الإنساني وقواعده العُرفية ويرتقي إلى جرائم حرب.

وشدد المالكي على أن قيادة القوات المشتركة للتحالف تتخذ الإجراءات العملياتية اللازمة لحماية المدنيين والأعيان المدنية، وسيتم محاسبة العناصر الإرهابية المخططة والمنفذة لهذه العمليات العدائية والإرهابية ضد المدنيين والأعيان المدنية وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

من جانبها، أدانت الخارجية المصرية استهداف مليشيات الحوثي محطة توزيع وقود في جدة، وقالت إن مصر تقف إلى جانب السعودية في التصدي للإرهاب وداعميه.