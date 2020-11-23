مجلس التعاون الخليجي: الهجوم الإرهابي في جدة انتهاك صارخ للقوانين والأعراف الدولية

أعرب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، نايف فلاح مبارك الحجرف، اليوم الاثنين، عن إدانته للإعتداء الإرهابي الجبان علي محطه توزيع المنتجات البترولية بمدينة جدة والذي وقع في وقت سابق من اليوم.
وأكد الأمين العام في بيان نشره الموقع الرسمي لمجلس التعاون الخليجي، أن هذه الاعتداءات الإرهابية المتكررة والمتعمدة، لا تستهدف أمن المملكة العربية السعودية فحسب، وإنما أمن منطقة الخليج واستقرارها، وتمثل انتهاكًا صارخًا للقوانين والأعراف الدولية التي تمنع استهداف المدنيين والأعيان المدنية.
وأكد الأمين العام لمجلس التعاون وقوف المجلس إلى جانب المملكة العربية السعودية وتأييده لكافة ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها، داعيًا المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته والوقوف بحزم في وجه الميليشيات الحوثية في محاولاتها المستمرة لزعزعة الأمن والسلم في المنطقة.
وشنت قوات التحالف العربي، قصفًا صاروخيًا على مخازن الأسلحة والذخائر التابعة لميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران شرق صنعاء، ردا على الحادث الإرهابي في جدة.
وجاء ذلك بعد انفجار تسبب في نشوب حريق في خزان للوقود بمحطة توزيع المنتجات البترولية في شمال مدينة جدة نتيجة اعتداء إرھابي بمقذوف.
وتمكنت فرق الإطفاء من اخماد الحريق، دون وقوع، إصابات أو خسائر في الأرواح، كما أن إمدادات شركة أرامكو السعودية من الوقود لعملائھا لم تتأثر.
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