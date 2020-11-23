طلب في انتظار بايدن لدى وصوله البيت الأبيض من رئيس المجلس الأوروبي

وكان الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن، أعلن في وقت سابق من اليوم، الإثنين، تشكيل الإدارة الأمريكية الجديدة التي ستتولى إدارة البلاد بعد وصول بايدن إلى البيت الأبيض في 20 يناير المقبل.

وبحسب ما جاء على موقع فريق بايدن الانتقالي، فإن بايدن أسند منصب وزير الخارجية إلى أنطوني بلينكن، ومستشار الأمن القومي الأمريكي إلى جيك سوليفان، والسفير الأمريكي للأمم المتحدة إلى ليندا توماس جرينفيلد، ومدير المخابرات الوطنية إلى أفريل هينز، ووزير الأمن الداخلي إلى أليساندو مايوركاس.

كما عين بايدن وزير الخارجية الأمريكي الأسبق، جون كيري مستشارًا خاصًا لشئون المناخ.

وقال فريق بايدن الانتقالي، إنه في ظل إدارة بايدن وهاريس سيتم إدارة الأمن القومي الأمريكي والسياسة الخارجية بواسطة محترفين ذي خبرة مستعدين لاستعادة القيادة المبدئية على المسرح العالمي.

ومن المقرر أن يتولى بايدن السلطة في 20 يناير المقبل بعد إعلان فوزه رسميًا في الانتخابات الأمريكية، غير أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يبدو وكأنه لن يشارك في مراسم نقل السلطة إلى بايدن، لأنه يرى أن الانتخابات تم تزويرها لصالح بايدن من قبل الديمقراطيين.