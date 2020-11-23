بدأت الحكومة النمساوية، اليوم الاثنين، في تلقي طلبات التعويضات لأسر ضحايا ومصابي ومضاري الهجوم الارهابي الذي وقع في فيينا قبل ثلاثة أسابيع.
وقال وزير الصحة والشئون الاجتماعية النمساوي ردولف أنشوبير -في تصريحات اليوم الاثنين- إنه تم تلقي مطالبتين بتعويضات بموجب قانون ضحايا الجريمة، وسيتم تلقي المزيد من الطلبات قريبًا.
وأضاف أنشوبير أن وزارة الشئون الاجتماعية تتوقع أن يكون هناك من 40 إلى 50 شخصًا قد تأثروا بشكل مباشر بالهجوم الإرهابي، ومن بين هؤلاء أقارب الضحايا والجرحى والناجين من القتل وأقارب المصابين بجروح خطيرة والذين تعرضوا لصدمات نفسية، مشيرا إلى أن تقديم الطلبات متاح بحسب القانون حتى ثلاث سنوات من تاريخ الضرر.
وأكد الوزير أنه "لا يوجد موعد نهائي لتقديم طلبات العلاج النفسي"، لافتًا إلى أن حجم المبالغ التي سيتعين استخدامها لتعويض ضحايا الإرهاب بموجب قانون ضحايا الجريمة "لا يمكن تقديرها بعد".
وتابع الوزير: "إننا نعمل بشكل وثيق مع وزارتي الداخلية والعدل فيما يتعلق بتعويض الضحايا والتي ستشمل تحمُّل تكاليف العلاج النفسي وتعويضات بمبلغ إجمالي عن الألم والمعاناة، فضلًا عن خسارة الأرباح والإعالة".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر النمسا: بدء تلقي طلبات التعويضات في ضحايا هجوم فيينا الإرهابي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.