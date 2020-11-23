عمدة واشنطن يصدر توجيهات لإعادة فرض إجراءات صارمة بسبب كورونا

أصدر عمدة واشنطن، موريل باوزر، توجيهات لإعادة فرض إجراءات صارمة بشأن فيروس كورونا، بما في ذلك قيود جديدة على التجمعات الجماهيرية اليوم الاثنين، حيث يستمر عدد حالات الإصابة في المنطقة في النمو بشكل كبير.
وأبلغت واشنطن العاصمة وولايات ماريلاند وفرجينيا المجاورة عن 5039 من السكان الذين ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19 خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وستدخل الإجراءات الجديدة حيز التنفيذ يوم الأربعاء، 25 نوفمبر، أي قبل يوم من عطلة عيد الشكر.
وتم تخفيض حد التجمعات الخارجية من 50 إلى 25 شخصًا، وقال موريل باورز: "لا يجوز أن يزيد التجمهر عن عشرة أشخاص".
وقالت التوجيهات أيضًا إن دور العبادة أو دور العبادة معفيين إذا قاموا بدعوة ما يصل إلى 50 شخصًا، ولكن ليس أكثر من 50 بالمائة من طاقتها.
وأضافت التوجيهات أن المطاعم قد تظل مفتوحة حتى منتصف الليل ، لكن يجب أن تنهي جميع خدمات الكحول الداخلية بحلول الساعة 10:00 مساءً ، بينما يجب منذ 14 ديسمبر تحديد الحد الأقصى للجمهور من 50٪ إلى 25٪.
وحاليًا، يُطلب من الأشخاص الذين حصلوا على نتيجة إيجابية لاختبار كوفيد 19 في المملكة المتحدة البقاء في المنزل لمدة 10 أيام ، بينما يجب أن يبقى "الأشخاص المقربون" في المنزل لمدة أسبوعين. لا يتم استبعاد العزلة الذاتية المتكررة.
ارتفعت الأسهم في تعاملاتها صباح يوم الاثنين، بعد أن تلقى المستثمرون أخبارًا مشجعة بشأن لقاحات وعلاجات كوفيد 19، ما عزز الآمال في أن يتم التعامل مع الوباء وتداعياته الاقتصادية قريبًا.
حذر ديفيد نابارو، المبعوث الخاص لمنظمة الصحة العالمية، في مقابلة مع صحيفة "بادينر تاجبليت" السويسرية اليوم الأحد من خطر موجة ثالثة من جائحة فيروس كورونا في أوروبا في أوائل عام 2021.
وبحسب المبعوث الخاص، فشلت الدول الأوروبية في منع موجة ثانية من الوباء بعد أن تمكنت من السيطرة على الموجة الأولى.
وعلى وجه الخصوص، فقدوا فرصة تطوير البنية التحتية اللازمة خلال أشهر الصيف عندما تحسن الوضع الوبائي. قال نابارو إن لم تقم الحكومات بإنشائه الآن، فسوف يواجهون الموجة الثالثة في أوائل عام 2021.
وأضاف المبعوث الخاص لمنظمة الصحة العالمية أن العديد من دول أوروبا الغربية تسعى حاليًا للسيطرة على الفيروس دون اللجوء إلى إجراءات قاسية مثل الإغلاق ونظام العزل الصارم، والتي يتعين عليها دفع "ثمنًا باهظًا".
وتعليقًا على الوضع الوبائي في شرق آسيا، قال نابارو، إنه كان أفضل بسبب التواصل الواضح بين السلطات والسكان.
وبعد أن تمكنت البلدان من تقليل عدد الإصابات يوميًا، فإنها لم تخفف القيود المتعلقة بفيروس كورونا، والتي يتبعها المواطنون بدقة، وفقا لمسئول الصحة العالمية
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وأبلغ عدد من الدول عن سجل يومي لحالات كوفيد 19 الجديدة طوال عطلة نهاية الأسبوع.
وتجاوز عدد الوفيات الناجمة عن الفيروس الآن 1.3 مليون على مستوى العالم.
وتشير بيانات جامعة جون هوبكنز إلى وجود أكثر من 58 مليون حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا في جميع أنحاء العالم.
وتتصدر الولايات المتحدة قائمة الدول المتضررة من حيث عدد الحالات، والتي يبلغ عددها الآن أكثر من 12 مليونًا ، بما في ذلك زيادة قدرها مليون خلال الأسبوع الماضي.
وتسبب كورونا المستجد " كوفيد 19" في وفاة 255823 في الولايات المتحدة وحدها.
ولا يقل الوضع إثارة للقلق في جنوب آسيا وأمريكا اللاتينية، حيث تتابع الهند والبرازيل الولايات المتحدة عن كثب، مع 9 ملايين و 6 ملايين حالة مؤكدة على التوالي.
وفي أوروبا، سجلت فرنسا أكثر من مليوني حالة إصابة بفيروس كورونا وأكثر من 48 ألف حالة وفاة بكوفيد -19 منذ بداية الوباء.
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