عمدة واشنطن يصدر توجيهات لإعادة فرض إجراءات صارمة بسبب كورونا

أصدر عمدة واشنطن، موريل باوزر، توجيهات لإعادة فرض إجراءات صارمة بشأن فيروس كورونا، بما في ذلك قيود جديدة على التجمعات الجماهيرية اليوم الاثنين، حيث يستمر عدد حالات الإصابة في المنطقة في النمو بشكل كبير.

وأبلغت واشنطن العاصمة وولايات ماريلاند وفرجينيا المجاورة عن 5039 من السكان الذين ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19 خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وستدخل الإجراءات الجديدة حيز التنفيذ يوم الأربعاء، 25 نوفمبر، أي قبل يوم من عطلة عيد الشكر.

وتم تخفيض حد التجمعات الخارجية من 50 إلى 25 شخصًا، وقال موريل باورز: "لا يجوز أن يزيد التجمهر عن عشرة أشخاص".

وقالت التوجيهات أيضًا إن دور العبادة أو دور العبادة معفيين إذا قاموا بدعوة ما يصل إلى 50 شخصًا، ولكن ليس أكثر من 50 بالمائة من طاقتها.

وأضافت التوجيهات أن المطاعم قد تظل مفتوحة حتى منتصف الليل ، لكن يجب أن تنهي جميع خدمات الكحول الداخلية بحلول الساعة 10:00 مساءً ، بينما يجب منذ 14 ديسمبر تحديد الحد الأقصى للجمهور من 50٪ إلى 25٪.

وأضافت السلطات المحلية إنها "تشجع بقوة" الشركات غير الأساسية على مواصلة العمل عن بعد.

وحاليًا، يُطلب من الأشخاص الذين حصلوا على نتيجة إيجابية لاختبار كوفيد 19 في المملكة المتحدة البقاء في المنزل لمدة 10 أيام ، بينما يجب أن يبقى "الأشخاص المقربون" في المنزل لمدة أسبوعين. لا يتم استبعاد العزلة الذاتية المتكررة. ارتفعت الأسهم في تعاملاتها صباح يوم الاثنين، بعد أن تلقى المستثمرون أخبارًا مشجعة بشأن لقاحات وعلاجات كوفيد 19، ما عزز الآمال في أن يتم التعامل مع الوباء وتداعياته الاقتصادية قريبًا.