نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على الزعيم الجديد لتنظيم القاعدة في بلاد المغرب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن التنظيم الإرهابي "القاعدة في بلاد المغرب" تعيين زعيم جديد له عقب مقتل زعيمه السابق عبد المالك درودكال في مالي قبل 5 أشهر.

وأوضح تقرير قناة الغد أن التنظيم قال أنه تم تعيين الجزائري أبو عبيدة يوسف العنابي الذي يعد من أخطر عناصر تنظيم القاعدة وأحد المطلوبين من قبل السلطات الأمنية الجزائرية.

وكان موقع سايت المتخصص في شؤون الجماعات الإرهابية قد أشار إلى أن فرع القاعدة في المغرب عرض جثة الزعيم السابق في مقطع مصور، كما أعلن أنه اختار يزيد مبارك، المعروف أيضا باسم أبو عبيدة يوسف العنابي، خلفا للزعيم السابق.

وبرز اسم الزعيم الجديد في عدة أحداث، أبرزها محاولة اغتيال الرئيس الجزائري السابق عبد العزيز بوتفليقة عام 2007.