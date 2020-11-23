عاجل .. ملك إسبانيا يدخل الحجر الصحى بعد مخالطته مصابا بكورونا

جدة - نرمين السيد - وحددت ألمانيا وإسبانيا، أمس الأحد، مواعيد بدء برامج التطعيم فيهما ضد فيروس كورونا، المسبب لوباء كوفيد-19، لتكونا أول دولتين فى الاتحاد الأوروبى، وربما فى العالم، تحددان تاريخا لعملية التطعيم ضد الفيروس الذى أصاب أكثر من 58 مليون إنسان وتسبب بوفاة نحو 1.4 مليون شخص.

فقد نقل عن وزير الصحة الألمانى، ينس سبان، قوله إن بلاده قد تبدأ فى إعطاء لقاحات كوفيد-19 شهر ديسمبر المقبل.

وأضاف سبان، فى مقابلة صحفية "هناك ما يدعو للتفاؤل بأنه ستكون هناك موافقة على لقاح فى أوروبا هذا العام.. وبعد ذلك يمكننا أن نبدأ على الفور".

وأوضح سبان أنه سيطلب من الولايات الاتحادية الألمانية أن تكون مراكز التطعيم جاهزة بحلول منتصف ديسمبر، مشيرا إلى أن "هذا يسير على ما يرام".

وأكد الوزير الألمانى أن بلاده حصلت على أكثر من 300 مليون جرعة لقاح من خلال المفوضية الأوروبية والعقود والخيارات الثنائية.