ملك إسبانيا فيليبي السادس يدخل الحجر الصحي بسبب كورونا 

وضع الملك فيليبي السادس ملك إسبانيا، اليوم الإثنين، نفسه في الحجر الصحي الوقائي بعد إن كان على اتصال مباشر مع شخص آخر أثبتت إصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19.

وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، علم الملك اليوم أن الشخص الذي اختلط به بالأمس جاءت نتيجة مسحته إيجابية اليوم ما استلزم دخوله إلى الحجر الصحي.

ووفقًا لما أفاد به القصر الملكي، سيقيم الملك فيليبي السادس بالحجر الصحي لمدة عشرة أيام "وفقًا للمعايير الصحية المعمول بها". لذلك، يتم تعليق جدوله بالكامل حتى يتمكن من استئناف مهامه الملكية.

ولم يتم توضيح ما إذا كان فيليب السادس سيجري اختبار PCR لتحديد ما إذا كان إيجابيًا لفيروس كورونا أم لا.

وكان العاهل الإسباني نشطًا للغاية اليوم منذ أن استقبل في الحضور الجنرال أندريه لاناتا، قائد قيادة الحلفاء للتحول، وفي الصباح ترأس اجتماع المجلس العلمي لمعهد رويال إلكانو للدراسات الدولية والاستراتيجية .

لن يؤثر هذا الحجر الصحي إلا على فيليبي السادس، لذا تستمر الملكة ليتيزيا والأميرة ليونور وإنفانتا صوفيا في حياتهم الطبيعية.

على وجه التحديد، كان على كل من الملكة ليتيزيا والأميرة ليونور بالفعل الخضوع للحجر الصحي لأنهما كانا على اتصال وثيق بشخص إيجابي ومع ذلك، لم تثبت إصابة أي منهما بفيروس كورونا.