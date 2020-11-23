الإمارات تؤكد الوقوف بجانب السعودية في صف واحد ضد كل تهديد يطال أمنها

أعربت دولة الإمارات، اليوم الاثنين، عن إدانتها الشديدة للاعتداء الجبان، الذي ارتكبته مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران من خلال استهداف محطة توزيع منتجات بترولية بمدينة جدة في المملكة العربية السعودية.

وأكدت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان لها أن دولة الإمارات تندد بهذا العمل الإرهابي والتخريبي وتعتبره دليلًا جديدًا على سعي مليشيات الحوثي الإرهابية إلى تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة، وفقًا لوكالة الأنباء الإماراتية (وام).

وجددت الخارجية الإماراتية تضامنها الكامل مع المملكة إزاء هذه الهجمات الإرهابية والوقوف معها في صف واحد ضد كل تهديد يطال أمنها واستقرارها، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.

وأكدت الخارجية الإماراتية أن أمن الإمارات العربية المتحدة وأمن المملكة العربية السعودية كل لا يتجزأ وأن أي تهديد أو خطر يواجه المملكة تعتبره الدولة تهديدا لمنظومة الأمن والاستقرار فيها.

من جانبه، أدان عادل بن عبد الرحمن العسومي، رئيس البرلمان العربي، بأشد العبارات الهجوم الإرهابي الجبان الذي استهدف خزان للوقود في محطة توزيع المنتجات البترولية بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية اليوم الاثنين. وقال رئيس البرلمان العربي إن استهداف محطة توزيع المنتجات البترولية يُعد عملًا إرهابيًا جبانًا، ضمن مخطط لاستهدف المنشآت الحيوية والاقتصادية، والتأثير على إمدادات الطاقة وأسعار النفط في السوق العالمي، مطالبًا المجتمع الدولي بالتحرك العاجل للتصدي لهذه الأعمال الإرهابية ومحاسبة المخططين والداعمين والممولين والذين يقفون خلفها سواءًا كانوا أفرادًا أو جماعات أو دولًا. وعبر رئيس البرلمان العربي عن ثقته التامة في قدرة المملكة العربية السعودية على حماية منشآتها الحيوية والاقتصادية وتصديها بحزم للجماعات الإرهابية، مؤكدًا تضامن البرلمان العربي التام مع المملكة العربية السعودية، ودعمها في في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية منشآتها الحيوية والاقتصادية ضد كل من يحاول المساس بأمنها واستقرارها.

وكانت قوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية، شنت في وقت سابق من اليوم، قصفا صاروخيا للتحالف على مخازن أسلحة وذخائر حوثية شرق صنعاء.

وجاء ذلك بعد انفجار تسبب في نشوب حريق في خزان للوقود بمحطة توزيع المنتجات البترولية في شمال مدينة جدة نتيجة اعتداء إرھابي بمقذوف.

وتمكنت فرق الإطفاء من اخماد الحريق، دون وقوع، إصابات أو خسائر في الأرواح، كما أن إمدادات شركة أرامكو السعودية من الوقود لعملائھا لم تتأثر.