للمرة الأولى.. البابا فرنسيس يعلن دعمه لـ مسلمي الأويجور في الصين

دافع البابا فرانسيس اليوم الإثنين، للمرة الأولى عن أقليات الأويجور المسلمة في الصين.

وفي كتاب جديد، وصف البابا فرنسيس لأول مرة مسلمي الصين الأويجور بأنهم شعب "مضطهد"، وهو أمر حثه نشطاء حقوق الإنسان على فعله منذ سنوات. بحسب ما نقلته وكالة "رويترز" البريطانية.

في إطار واسع النطاق بعنوان "دعونا نحلم: الطريق إلى مستقبل أفضل"، يقول فرانسيس أيضًا إن جائحة كورونا يجب أن تحفز الحكومات على النظر بشكل دائم في إنشاء دخل أساسي عالمي.

في الكتاب، وهو مؤلف من 150 صفحة بالتعاون مع كاتب سيرته باللغة الإنجليزية، أوستن إيفيري، يتحدث فرانسيس عن التغييرات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي يقول إنها ضرورية لمعالجة عدم المساواة بعد انتهاء الوباء. وسيطرح للبيع في 1 ديسمبر.

كما يقول إن الأشخاص الذين يرون ارتداء الكمامات فرضًا من قبل الدولة هم "ضحايا فقط في خيالهم" ويثني على أولئك الذين احتجوا على وفاة جورج فلويد في حجز الشرطة لالتفافهم حول "السخط الصحي" الذي وحدهم.

قال في مقطع يتحدث فيه أيضًا عن المسيحيين المضطهدين في الدول الإسلامية: "أفكر كثيرًا في الشعوب المضطهدة: الروهينجا، فقراء الأويجور، والإيزيديين".

بينما تحدث البابا من قبل عن الروهينجا الذين فروا من ميانمار، وقتل الإيزيديين على يد تنظيم "داعش في العراق ، كانت هذه هي المرة الأولى التي يذكر فيها الأويجور.

قال زعماء دينيون وجماعات نشطاء وحكومات إن جرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية تحدث ضد الأويجور في منطقة شينجيانج النائية بالصين، حيث يحتجز أكثر من مليون شخص في معسكرات.

في الشهر الماضي ، خلال مؤتمر في الفاتيكان، انتقد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الصين بسبب معاملتها للأويجور.

ورفضت بكين هذه المزاعم باعتبارها محاولة لتشويه سمعة الصين، قائلة إن المعسكرات هي مراكز للتعليم والتدريب المهني كجزء من إجراءات مكافحة الإرهاب والقضاء على التطرف.

قال العديد من المعلقين إن الفاتيكان كان مترددًا في التحدث علانية بشأن الأويجور في وقت سابق لأنه كان بصدد تجديد اتفاق مثير للجدل مع بكين بشأن تعيين الأساقفة. وتم تجديد الاتفاق الذي حث بومبيو الفاتيكان على التخلي عنه في سبتمبر.

يقدم فرانسيس أيضًا دعمه الأوضح حتى الآن في الكتاب للدخل الأساسي الشامل (UBI)، وهي سياسة مثيرة للجدل يتبناها بعض الاقتصاديين وعلماء الاجتماع حيث تمنح الحكومات مبلغًا ثابتًا من المال لكل مواطن دون شروط.

كان الدخل الأساسي الشامل حجر الزاوية في حملة أندرو يانج العام الماضي خلال الانتخابات التمهيدية الرئاسية للحزب الديمقراطي في الولايات المتحدة.

قال البابا فرنسيس إن "الاعتراف بقيمة عمل غير المتعلمين للمجتمع جزء حيوي من إعادة تفكيرنا في عالم ما بعد كوفيد 19. لهذا السبب أعتقد أن الوقت قد حان لاستكشاف مفاهيم مثل الدخل الأساسي الشامل".

وقال: "من خلال توفير الدخل الأساسي الشامل ، يمكننا تحرير الناس وتمكينهم من العمل من أجل المجتمع بطريقة كريمة".

انتقد فرانسيس مرة أخرى الاقتصاد المتدفق إلى أسفل، النظرية التي يفضلها المحافظون بأن الإعفاءات الضريبية وغيرها من الحوافز للشركات الكبيرة والأثرياء ستفيد في نهاية المطاف بقية المجتمع من خلال الاستثمار وخلق فرص العمل.

وأطلق عليها "الافتراض الخاطئ لنظرية الانسياب الشائنة القائلة بأن الاقتصاد المتنامي سيجعلنا جميعًا أكثر ثراءً".