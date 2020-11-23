الفيروس يعود من جديد .. الصين تغلق 3 مدن وتخضع الملايين لفحوصات كورونا

تجري السلطات الصينية فحوصات للكشف عن فيروس كورونا لملايين من سكان 3 مدن، بعد أن فرضت الإغلاق العام وأغلقت المدارس هناك وذلك في أعقاب اكتشاف حالات إصابة بفيروس كورونا منقولة محليًا في تلك المدن.

وتم اتخاذ إجراءات واسعة النطاق في شنغهاي وتيانجين ومانتشول، وذلك تزامنًا مع انخفاض درجات الحرارة، عقب تحذير الخبراء والمسئولين الحكوميين من إمكانية تفشي فيروس كورونا بشكل أوسع خلال الطقس البارد، حيث أظهرت الزيادة الأخيرة في أعداد الإصابة بفيروس كورونا، أن خطر انتشار الفيروس لا يزال قائمًا رغم السيطرة عليه إلى حد كبير داخل الصين.

وخضع موظفو مطار شنغهاي لفحوصات للكشف عن فيروس كورونا، وذلك بعد اكتشاف وجود إصابات بين الموظفين في قسم الشحن، فيما خضع جميع العمال الأكثر عرضة للإصابة بالمرض إلى التطعيم.

وسجلت لجنة الصحة الوطنية الصينية إصابتين جديدتين في شنغهاي خلال اليوم الماضي، ليبلغ بذلك إجمالي عدد الإصابات إلى 7 حالات، وعلى مستوى الصين بلغ إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا 86442 حالة إصابة و 4634 حالة وفاة.

وكانت الحالتان الأخيرتان اللتان تم تأكيدهما في شنغهاي على اتصال وثيق بعامل مطار آخر تم تشخيص إصابته بكورونا في وقت سابق من نوفمبر الجاري.

قرر مطار بودونج الدولي في شنغهاي أمس، إخضاع جميع عمال المطار لفحص فيروس كورونا، وجمع 17719 عينة خلال الساعات الأولى من صباح اليوم، حيث من المخطط إخضاع الآخرين في المجتمعات المحيطة لاختبار فيروس كورونا إذا تم اكتشاف المزيد من الحالات.

ودعا متخصصون في الصحة موظفي مطار بودونج الدولي إلى موقف للسيارات من عدة طوابق للخضوع لفحص كورونا، حيث أظهرت تسجيلات مصورة نشرتها سلطات شنغهاي الصحية على الإنترنت عشرات الأشخاص يتوافدون إلى المكان.

وفي تيانجين، جمع العاملون الصحيون أكثر من 2.2 مليون عينة للاختبار من سكان منطقة بينهاى الجديدة، بعد اكتشاف خمس حالات منقولة محليا هناك الأسبوع الماضي.

وأغلقت سلطات تيانجين روضة أطفال ونقلت جميع المعلمين والأسر والطلاب إلى مكان حجر صحي مركزي. كما أغلقت المجمع السكني حيث تم العثور على الحالات الخمس.

وفي مدينة مانتشولي التي يبلغ عدد سكانها أكثر من 200 ألف شخص، تقوم السلطات الصحية المحلية بفحص جميع السكان بعد الإبلاغ عن حالتين يوم السبت.

كما أغلقت جميع المدارس والأماكن العامة وحظرت التجمعات العامة مثل الولائم.