مسئولة سابقة في عهد ترامب.. بايدن يتجه لتعيين أول امرأة وزيرا للخزانة

أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، اليوم الإثنين، نقلًا عن أشخاص مطلعين على القرار أن الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن يخطط لترشيح رئيسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي السابقة في الفترة ما بين 2014 و2018، جانيت يلين لتصبح وزيرة الخزانة المقبلة.

وفي ردود الفعل، قال جاستن هوجندورن، رئيس استراتيجية الدخل الثابت "بايبر ساندلر"، شيكاغو:"رد الفعل الأولي إيجابي. لديها الكثير من الخبرة. من منا لا يشعر بالراحة معها في القيادة؟ ".

وأضاف:"إنها تعرف بالتأكيد طريقها وسيكون الأمر مثيرًا للاهتمام لأنه من الواضح أن هذا منصب سياسي أكثر من دورها في الاحتياطي الفيدرالي. لكن من المؤكد أن الانتعاش الاقتصادي سيكون أهم شيء تفعله".

وقال جون دويل، نائب الرئيس للتداول والتجارة، تمبوس ، واشنطن العاصمة:"أعتقد أنها اختيار رائع. كانت أول امرأة ترأس مجلس الاحتياطي الفيدرالي وستكون أول امرأة وزيرة للخزانة. أعتقد أنها ستحقق استقرارًا كبيرًا في هذا المنصب. لقد شغلت مناصب قيادية في أزمة من قبل وكان أداؤها جيدًا. أعتقد أنها ستقوم بدفعة قوية من أجل التحفيز المالي لتكمل الاحتياطي الفيدرالي".

وأضاف:"بشكل عام ، سيُنظر إلى تعيينها على أنه سلبي قليل للدولار حيث إن المزيد من التحفيز القوي قد يؤدي إلى ارتفاع عوائد سندات الخزانة. ومع ذلك ، مع احتمال عقد الحزب الجمهوري لمجلس الشيوخ ، ستكون هناك قيود على ما يمكن أن تدفعه إدارة بايدن من خلاله".

ورأى كارل شاموتا، رئيس إستراتيجي للسوق، كامبريدج للمدفوعات العالمية، تورنتو:"يبشر تعيين يلين بالخير بالنسبة للاقتصاد العالمي والأسواق المالية - من خلال تقديم نهج قائم على الإجماع وصديق للأعمال في هذا الدور ، فهي في وضع جيد للتفاوض على مشهد سياسي محفوف بالمخاطر وتقديم المزيد من الإنفاق التحفيزي. هذا من شأنه أن يضعف بيئة التهديد ويدفع المستثمرين أكثر على طول منحنى المخاطرة - توجيه التدفقات إلى العملات ذات المخاطر العالية والابتعاد عن الدولار".