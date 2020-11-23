أول تصريح لـ بايدن بعد الإعلان عن أعضاء إدارته الجديدة

نشر الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن، اليوم الاثنين، عبر حسابه على موقع "تويتر" مقطع فيديو، لأعضاء إدارته الجدد الذي أعلن فريقه الانتقالي عنهم اليوم.
وقال بايدن: "اليوم أعلن عن أول أعضاء لفريق الأمن القومي والسياسة الخارجية الخاص بي".
وأضاف: "سوف يحشدون العالم لمواجهة تحدياتنا التي لا مثيل لها. تحديات لا يمكن لأي دولة مواجهتها وحدها".
وتابع: "حان الوقت لاستعادة القيادة الأمريكية. أنا أثق بهذه المجموعة لفعل ذلك فقط".
وبحسب ما جاء على موقع فريق بايدن الانتقالي، فإن الرئيس الأمريكي المنتخب قرر تعيين أنطوني بلينكن في منصب وزير الخارجية، وجيك سوليفان مستشارًا الأمن القومي الأمريكي، وليندا توماسجرينفيلد، سفيرة لدى الأمم المتحدة، وأفريل هينز، مديرة للمخابرات الوطنية، وأليساندو مايوركس، وزيرًا للأمن الداخلي.
كما عين بايدن وزير الخارجية الأمريكي الأسبق، جون كيري مستشارًا خاصًا لشئون المناخ.
وبحسب ما جاء على موقع فريق بايدن الانتقالي، فإن الرئيس الأمريكي المنتخب قرر تعيين أنطوني بلينكن في منصب وزير الخارجية، وجيك سوليفان مستشارًا الأمن القومي الأمريكي، وليندا توماسجرينفيلد، سفيرة لدى الأمم المتحدة، وأفريل هينز، مديرة للمخابرات الوطنية، وأليساندو مايوركس، وزيرًا للأمن الداخلي.
كما عين بايدن وزير الخارجية الأمريكي الأسبق، جون كيري مستشارًا خاصًا لشئون المناخ.
وبحسب ما جاء على موقع فريق بايدن الانتقالي، فإن الرئيس الأمريكي المنتخب قرر تعيين أنطوني بلينكن في منصب وزير الخارجية، وجيك سوليفان مستشارًا الأمن القومي الأمريكي، وليندا توماسجرينفيلد، سفيرة لدى الأمم المتحدة، وأفريل هينز، مديرة للمخابرات الوطنية، وأليساندو مايوركس، وزيرًا للأمن الداخلي.
كما عين بايدن وزير الخارجية الأمريكي الأسبق، جون كيري مستشارًا خاصًا لشئون المناخ.
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