أول امرأة تحتل المنصب.. بايدن يختار رئيسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي السابقة وزيرة للخزانة

اختار الرئيس الأمريكي المنتخب "جو بايدن"، رئيسة الاحتياطي الفيدرالي السابقة "جانيت يلين"؛ للعمل كوزيرة للخزانة، وهو دور محوري ستساعد فيه في تشكيل سياساته الاقتصادية وتوجيهها في وقت محفوف بالمخاطر، وفقًا لشخص مطلع على خطط الانتقال.

"يلين"، التي تحظى بإعجاب كبير في عالم المال، ستكون أول امرأة تقود وزارة الخزانة في خط يمتد إلى ألكسندر هاميلتون في عام 1789.

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وتم تأكيد ترشيحها لوكالة "أسوشيتد برس"، بواسطة شخص تحدث بشرط عدم الكشف عن هويته مناقشة خطط بايدن.

ومن المتوقع صدور إعلان رسمي الأسبوع المقبل.

وبصفتها وزيرة للخزانة، ستواجه يلين اقتصادًا أمريكيًا هشًا، أضعف من الركود الوبائي، والآن في قبضة وباء فيروسي تزايد أزماته بزيادة الضغط على الشركات والأفراد.

ويتزايد القلق من أن الاقتصاد قد ينزلق إلى ركود "مزدوج الانحدار'' الشتاء الجاري حيث تعيد الولايات والمدن فرض قيود على الشركات ويبقى المستهلكون في منازلهم لتجنب الإصابة بالمرض.