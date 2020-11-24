الكويت: نؤيد السعودية في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنھا واستقرارھا

أعلنت دولة الكويت، اليوم الاثنين، إدانتها الشديدة لاستهداف ميليشيات الحوثي محطة توزیع المنتجات البترولیة في شمال مدینة جدة بالمملكة العربیة السعودیة الشقیقة.
وقالت وزارة الخارجية الكويتية، في بيان، إن "استمرار ھذه الأعمال الإجرامية الآثمة والتي تستھدف المدنیین والبنى التحتیة وإمدادات الطاقة العالمیة والاعتداء على أمن واستقرار المملكة العربیة السعودیة الشقیقة والمنطقة تستوجب تحرك المجتمع الدولي ولا سیما مجلس الأمن لردع من یخطط ویقف وراءھا صیانة للأمن والسلم الدولیین"، وفقًا لوكالة الأنباء الكويتية (كونا).
وأكدت الخارجية الكويتية "وقوف دولة الكویت التام مع المملكة العربیة السعودیة الشقیقة وتأییدھا في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنھا واستقرارھا".
وكانت وزارة الخارجية الإماراتية، أعربت عن إدانتها الشديدة للاعتداء الجبان، الذي ارتكبته مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران من خلال استهداف محطة توزيع منتجات بترولية بمدينة جدة في المملكة العربية السعودية، مؤكدة وقوفها إلى جانب السعودية ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها.
وكان التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، أعلن قصف مخازن أسلحة وذخائر حوثية شرق صنعاء، ردًا على انفجار تسبب في نشوب حريق في خزان للوقود بمحطة توزيع المنتجات البترولية في شمال مدينة جدة نتيجة اعتداء إرھابي بمقذوف.
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