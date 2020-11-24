وزير الصحة الإيطالى : سننتج 10 ملايين جرعة من لقاح شركة إربم

جدة - نرمين السيد - قال وزير الصحة الإيطالى، روبرتو سبيرانتسا، اليوم الاثنين، إن بلاده ستنتج 10 ملايين جرعة من لقاح شركة إربم الإيطالية، فى وقت تتسارع فيه التجارب على لقاحات عدة فى بريطانيا وأمريكا وغيرها، حسبما أفادت قناة "العربية".





وأعلنت شركة إربم الإيطالية، فى وقت سابق اليوم الاثنين، عن لقاح فعال لفيروس كورونا طُور بالتعاون مع أكسفورد.

وكانت إيطاليا أول دولة غربية تتضرر بشدة من الفيروس، وأصبحت سادس دولة فى العالم يتجاوز عدد الوفيات لديها بسبب المرض 50 ألفاً، والثانية فى أوروبا بعد بريطانيا.

وقالت وزارة الصحة الإيطالية، اليوم الاثنين، إنها سجلت 630 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا ارتفاعاً من 562 فى اليوم السابق، ليرتفع العدد الإجمالى الرسمى للوفيات منذ بدء الجائحة فى فبراير إلى 50.453.

وأضافت الوزارة أنه تم تسجيل 22.930 إصابة جديدة بالفيروس خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، انخفاضاً من 28.337 فى اليوم السابق. ويعكس الانخفاض التراجع المعتاد فى عدد الفحوص التى تجرى أيام الأحد.

وسجلت إيطاليا إجمالا مليونا و432 ألف إصابة بالفيروس، وهى ثامن أكبر حصيلة على مستوى العالم.