فاتورة المطعم 7 دولارات.. والبقشيش "سخي جدا"

ترك أميركي بقشيشا عبارة عن 3 آلاف دولار مقابل تناول زجاجة جعة واحدة في مطعم أغلق طواعية بسبب جائحة كوفيد-19.
ودخل الرجل، الأحد، وطلب الجعة ثم طلب فاتورة الحساب التي وصلت إلى 7.02 دولار، حسبما كتب مالك مطعم نايتتاون، بريندان رينغ، على فيسبوك.
وقال رينغ إن الرجل تمنى له الخير وطلب منه تقاسم البقشيش مع الموظفين الأربعة، الذين كانوا يعملون في خدمة الغداء.
وكتب رينغ أنه عندما خرج الرجل، نظر إلى البقشيش "وأدرك أنه ترك مبلغا ضخما يبلغ 3 آلاف دولار".
وأضاف "ركضت خلفه، لكنه قال لي إنه لا يوجد خطأ، نراكم عندما تعاودون فتح المطعم".
كما قال رينغ إنه لن ينشر اسم الزبون لأنه يعتقد أن الرجل لا يريد ذلك.
وأشار مالك المطعم كذلك إلى أنه وموظفيه "ممتنون بكل تواضع لهذه اللفتة اللطيفة والرائعة".
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