المكسيك تسجل 250 وفاة جديدة بسبب كورونا

أعلنت وزارة الصحة المكسيكية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 7483 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، و250 حالة وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية.
ومن ناحية أخرى، أعلنت شركة أسترازينيكا، المسئولة عن تصنيع لقاح أكسفورد، اليوم الثلاثاء، التوصل إلى فعالية بنسبة 90% للقاح كورونا، عن طريق الصدفة.
وكشف العلماء عن أن لقاح أكسفورد الخاص بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، أثبت فعاليته بنسبة 70%، لكن يمكن أن يصل إلى 90% عند إعطاء الشخص نصف جرعة تليها جرعة كاملة بعد شهر، وفق ما نقلته صحيفة "ذا جارديان" البريطانية.
وقال مين بانجالوس، نائب الرئيس التنفيذي لأبحاث وتطوير المستحضرات الصيدلانية الحيوية في شركة أسترازينيكا: "سبب حصول بعض المتطوعين على نصف الجرعة هو محض الصدفة".
وأضاف أنه: "عندما كان باحثون جامعيون يوزعون اللقاح في نهاية أبريل الماضي، في بداية شراكة أكسفورد وأسترا زينيكا، لاحظوا أن الآثار الجانبية المتوقعة مثل التعب والصداع وآلام الذراع كانت أكثر اعتدالًا من المتوقع عقب منح نصف الجرعة في البداية".
وتابع: عدنا وفحصنا واكتشفنا أنهم قد قللوا من تقدير جرعة اللقاح بمقدار النصف، وهو ما أثبت فعاليته بشكل أكبر"، وقرر الباحثون الاستمرار في منح المتطوعين نصف جرعها تليها جرعة كاملة بعد شهر.
وكانت النتائج مبهرة، حيث حصل 3 آلاف متطوع على نصف جرعة في البداية يليها جرعة كاملة بعد شهر، لتظهر البيانات فعالية للقاح بنسبة 90%، وأما الذين حصلوا على جرعتين كاملتين كانت نسبة الفعالية 62%.
وقال الأطباء والعلماء إنهم لم يتوصلوا إلى السبب وراء ذلك الشيء، إلا أنهم توقعوا أن تكون الجرعة الغير كاملة قادرة على تحفيز جهاز المناعة بشكل أكبر.
ومن ناحية أخرى، وضع الملك فيليبي السادس ملك إسبانيا، أمس الإثنين، نفسه في الحجر الصحي الوقائي بعد إن كان على اتصال مباشر مع شخص آخر أثبتت إصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19.
وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، علم الملك اليوم أن الشخص الذي اختلط به بالأمس جاءت نتيجة مسحته إيجابية اليوم ما استلزم دخوله إلى الحجر الصحي.
ووفقًا لما أفاد به القصر الملكي، سيقيم الملك فيليبي السادس بالحجر الصحي لمدة عشرة أيام "وفقًا للمعايير الصحية المعمول بها". لذلك، يتم تعليق جدوله بالكامل حتى يتمكن من استئناف مهامه الملكية.
ولم يتم توضيح ما إذا كان فيليب السادس سيجري اختبار PCR لتحديد ما إذا كان إيجابيًا لفيروس كورونا أم لا.
وكان العاهل الإسباني نشطًا للغاية ، أمس؛ منذ أن استقبل في الحضور الجنرال أندريه لاناتا، قائد قيادة الحلفاء للتحول، وفي الصباح ترأس اجتماع المجلس العلمي لمعهد رويال إلكانو للدراسات الدولية والاستراتيجية .
ولن يؤثر هذا الحجر الصحي إلا على فيليبي السادس، لذا تستمر الملكة ليتيزيا والأميرة ليونور وإنفانتا صوفيا في حياتهم الطبيعية.
وعلى وجه التحديد، كان على كل من الملكة ليتيزيا والأميرة ليونور بالفعل الخضوع للحجر الصحي لأنهما كانا على اتصال وثيق بشخص إيجابي ومع ذلك، لم تثبت إصابة أي منهما بفيروس كورونا.
وفي السياق ذاته، أعلن حاكم ولاية بنسلفانيا توم وولف ووزيرة الصحة بالولاية الدكتورة راشيل ليفين عن قيود جديدة احترازية لمنع انتشار كورونا ومن أجل إبطاء تفشي الفيروس في الولاية.
ويحظر الأمر الجديد على المطاعم والبارات بيع المشروبات الكحولية بعد الساعة 5 مساءً بالتوقيت المحلي يوم الأربعاء وينتهي في الساعة 8 صباحًا يوم عيد الشكر.
بالإضافة إلى ذلك، يتم تشجيع سكان ولاية بنسلفانيا على البقاء في المنزل وتجنب التجمعات الاحتفالية مع غير أفراد الأسرة.
وأضاف وولف أن أجهزة إنفاذ القانون ستكثف الجهود لضمان امتثال المواطنين للقيود، بما في ذلك الاستشهادات والغرامات.
وقال ليفين في مؤتمر صحفي أمس الاثنين، إن الاحتفالات مع أفراد الأسرة الممتدة أو الأصدقاء المقربين هي أيضًا "مخاطرة".
وتعيد الولايات فرض تدابير صارمة بشأن كوفيد 19 حيث تم تسجيل زيادة في الإصابات في جميع أنحاء الولايات المتحدة.
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