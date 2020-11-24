مجلس الأمن يعقد أول جلسة له بشأن النزاع فى تيجراى

جدة - نرمين السيد - يعقد مجلس الأمن الدولى، اليوم الثلاثاء، أول اجتماع له حول النزاع بمنطقة تيجراى الانفصالية الإثيوبية، بطلب من تونس وجنوب إفريقيا و"سان فنسان وغرينادين"، بحسب ما أفادت مصادر دبلوماسية، وفقا لـ"سكاى نيوز عربية".





وقالت المصادر، إنّ المجلس سيلتئم فى اجتماع مغلق عبر الفيديو، دون أن يتّضح فى الحال ما إذا كان سيصدر فى أعقابه بيان رئاسى أم لا.

وفى وقت سابق، وجهت الحكومة الإثيوبية تحذيرا آخر لسكان عاصمة إقليم تيجراى المحاصرة، بينما تشرف مهلة الـ72 ساعة، التى حددتها قبل بدء هجوم عسكرى، على الانتهاء، قائلة "أى شىء قد يحدث".

وأعربت جماعات حقوقية عن قلقها، عندما حذر الجيش الإثيوبى المدنيين فى ميكيلى عاصمة إقليم تيجراى، من أنه لن تكون هناك "رحمة" إذا لم "ينقذوا أنفسهم" قبل الهجوم للقضاء على زعماء الإقليم.

وتحذر منظمة العفو الدولية، من أن تعمد مهاجمة المدنيين والمنشآت المدنية "محظور بموجب القانون الإنسانى الدولى ويمثل جرائم حرب".

وأصدر رئيس وزراء البلاد، آبى أحمد على، مهلة مدتها 72 ساعة، الأحد، لقادة جبهة تحرير شعب تيجراى، كى يستسلموا.

وتطوق"ميكيلى"، المدينة التى يبلغ عدد سكانها نحو نصف مليون نسمة، على مسافة نحو 50 كيلومترا، وفى ظل وجود تضاريس أكثر وعورة خلفها "لم يتبق سوى الأرض السهلية، وهى أيسر للدبابات".

وتحث حكومة إثيوبيا سكان "ميكيلى" على فصل أنفسهم عن قادة الجبهة الشعبية لتحرير تيجراى، فى الوقت المناسب.