نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "ترامب" يوجه باتخاذ إجراءات نقل السلطة إلى بايدن في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت إدارة الخدمات العامة الأمريكية، جو بايدن الفائز بالانتخابات وتسمح ببدء العملية الانتقالية.

وكشفت إدارة الخدمات العامة، أن بايدن وكمالا هاريس هما الفائزان الواضحان في الانتخابات، لافتة إلى أن القرار يوفر الدعم اللازم لإجراء انتقال سلس وسلمي للسلطة.

وأفادت قناة العربية الإخبارية، أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أوصى بالقيام بما يلزم فيما يتعلق بالعملية الانتقالية.

وقال ترامب، في تدوينة له، على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إنه أبلغ فريقه للقيام بالعملية الانتقالية.