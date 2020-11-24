سجن صحفى تركى 17 عاما تحدث عن محاولة انقلاب فى 2003 على أردوغان

جدة - نرمين السيد - أصدر القضاء التركى حكما بالسجن 17 عاما وشهرا واحدا على الكاتب الصحفى محمد بارانسو، بعد إدانته بنشر معلومات عن محاولة انقلاب عام 2003 فى تركيا، اعتبرتها المحكمة سرية للغاية، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم".





ووجهت المحكمة إلى برانسو الكاتب فى صحيفة "طرف" التركية تهمة "إفشاء وثائق سرية للدولة"، حيث نشر عبر الصحيفة التى يعمل لديها، وثائق ومستندات تفضح مخطط انقلاب "المطرقة" على حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان عام 2003، حين كان يشغل منصب رئيس الوزراء فى حكومة سلفه عبد الله جول. ودفعت الوثائق التى نشرها الصحفى فى عام 2010، النيابة العامة لفتح تحقيقات أسفرت عن اعتقال عدد كبير من الضباط والجنرالات خططوا لانقلاب عسكرى عام 2003 على أردوغان. وعرفت قضية "المطرقة" على أنها محاولة لانقلاب عسكرى علمانى خطط له قائد الجيش التركى السابق الجنرال تشيتين دوغان عام 2003، للإطاحة بالحكومة التى كان يرأسها الرئيس التركى الحالى رجب طيب أردوغان، وذلك بعد أشهر قليلة من وصول حزب العدالة والتنمية للحكم.

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