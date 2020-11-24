البنتاجون تعلن موقفها من التعامل مع إدارة بايدن

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية، البنتاجون، اليوم الثلاثاء، العمل فورا بالتنسيق مع الفريق الانتقالي للرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن؛ لتوفير كافة الخدمات والدعم لما بعد الانتخابات بطريقة مهنية ومنظمة.

وعلق الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، على قرار إدارة الخدمات العامة الأمريكية بالاعتراف بفوز جو بايدن بانتخابات الرئاسة الأمريكية.

وكتب ترامب في تغريدة على تويتر: "أود أن أشكر إيميلي مور في وكالة الخدمات العامة على تفانيها وولاءها لبلدنا، لقد تعرضت للمضايقة والتهديد وسوء المعاملة - ولا أريد أن أرى ذلك يحدث لها أو لعائلتها أو لموظفي الخدمات العامة".

وأضاف: "قضيتنا مستمرة بقوة ، وسنستمر في قتالنا، وأعتقد أننا سننتصر! ومع ذلك، من أجل مصلحة بلدنا، أوصي بأن تقوم إيميلي وفريقها بما يجب القيام به فيما يتعلق بالبروتوكولات الأولية، وقد طلبت من فريقي أن يفعل الشيء نفسه".

ويعد ذلك أول اعتراف ضمني من ترامب بفوز جو بايدن بانتخابات الرئاسة الأمريكية.

وأبلغت إدارة الخدمات العامة الأمريكية، اليوم، الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، بحصوله على الأموال اللازمة وفقا للقانون، وذلك من أجل تسيير المرحلة الإنتقالية، لحين تولي منصبه رسميا في 20 يناير المقبل.

وصوت مجلس ولاية ميشيجان الأمريكية، أمس الاثنين، للتصديق على نتائج الانتخابات الأمريكية رسميًا بفوز الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن، على الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، ليحصد بذلك 16 صوتًا إضافيا في المجمع الانتخابي.

وهذا التصويت يغلق الطريق أمام ترامب تقريبًا لمحاولة قلب نتائج الانتخابات من خلال الطعون القانونية على نتائج التصويت، والتي تم رفضها في الولايات الرئيسية.

وأفادت شبكة "سي.إن.إن" الأمريكية، بأن أحد أعضاء الحزب الجمهوري في مجلس الولاية انضم إلى اثنين من الديمقراطيين للتصويت لاعتماد نتيجة الانتخابات الأمريكية لصالح بايدن.

وتحولت مسألة التصديق على نتائج انتخابات ميشيجان إلى محل اهتمام الكثيرين، وسط مزاعم ترامب بشأن تزوير نتائج الانتخابات لصالح بايدن، وجهود حملته في المحاكم لتأخير التصديق على نتيجة الانتخابات.

ورفضت المحكمة العليا في ولاية بنسلفانيا طلب حملة ترامب بمنع فرز بعض بطاقات الاقتراع الغيابية، مما مهد الطريق أمام المصادقة على نتائج الانتخابات في ولاية بنسلفانيا أيضًا.

وكان ترامب أكد في وقت سابق من اليوم أنه فاز في الانتخابات الرئاسية الأمريكية أمام بايدن.

وقال عبر حسابه على موقع "تويتر": "في العديد من الولايات المتأرجحة، هناك أصوات أكثر بكثير من الأشخاص الذين صواتوا وبأعداد كبيرة، هي هذا ليس له قيمة بالفعل؟".

وأضاف: "شهدنا وقف مراقبي الاستطلاعات، والتصويت للأشخاص المطمئنين، والاقتراع المزيف وغير ذلك الكثير، هذا سلوك فاضح، سنفوز".

وقال ستيفن مور، مستشار الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، إنه يتوقع مغادرة ترامب منصبه "منتصرا"، وذلك مع تعافي الاقتصاد الأمريكي، واقتراب الإعلان عن تلقيح الشعب الأمريكي ضد فيروس كورونا المستجد.

وتعهد بايدن، في تغريدة له اليوم، بأنه سيكون رئيسًا يبحث عن لم شمل الولايات المتحدة لا تفرقتها.

وقال بايدن في تغريدة له عبر موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "أتعهد بأن أكون رئيسًا لا يبحث عن الفرقة بل الوحدة. رئيسًا لا يرى ولايات حمراء وولايات زرقاء بل يرى الولايات المتحدة".

وأضاف: "سأعمل من كل قلبي لنيل ثقة جميع الشعب".

وحتى الآن لم يُعلن رسميًا فوز بايدن في الانتخابات الأمريكية، إلا أن جميع وسائل الإعلام الأمريكية أعلنت فوزه في الانتخابات بعد أيام من بدء السباق الانتخابي في 3 نوفمبر أمام الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب.

أما ترامب - الذي يتهم الحزب الديمقراطي بتزوير الانتخابات لصالح بايدن - لم يعترف حتى الآن بهزيمته، مشددًا على عزمه مواصلة الطعون القضائية في نتائج الانتخابات الأمريكية، وذلك على الرغم من سقوط بعض دعاوي حملته بالفعل في بعض الولايات التي تفوق فيها بايدن عليه.