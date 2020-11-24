روسيا تعلن طرد مدمرة أميركية من مياهها

أعلنت موسكو، الثلاثاء، أن سفينة عسكرية روسية منعت مدمرة بحرية أميركية من "انتهاك حدودها"، وطردتها من مياه إقليمية روسية.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان: "منعنا المدمرة الأميركية جون ماكين من انتهاك حدودنا في خليج بطرس الأكبر"، قرب بحر اليابان شرقي روسيا. وأوضح البيان أن "سفينة عسكرية روسية رصدت سفينة أميركية تعمل بشكل غير شرعي في مياه روسيا"، وأضاف أن "السفينة الأميركية طردت إلى المياه الدولية بعد تحذير من المدمرة الروسية الأدميرال فينوغرادوف".

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