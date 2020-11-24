ولاية ميشيجان تعلن فوز جو بايدن بالانتخابات الأمريكية

جدة - نرمين السيد - أفاد موقع "سكاى نيوز"، فى نبأ عاجل له بأن، ولاية ميشيجان الأمريكية، صادقت بشكل رسمى، أمس الإثنين، على فوز جو بايدن بانتخابات الرئاسة الأمريكية، وذلك فى ظل مساعى محامى ترامب لتأجيل الحسم فى النتائج.





وصوتت اللجنة المختصة خلال جلسة علنية، بإقرار نتيجة الانتخابات بفوز بايدن على ترامب بأغلبية ثلاثة أصوات، ووفقًا للنتيجة الرسمية تفوق بايدن على ترامب بنحو 156 ألف صوت من أصل 5.5 مليون صوت. ورفضت المحكمة العليا فى بنسلفانيا أمس الاثنين، طعنًا مقدمًا من حملة ترمب بشأن 8 آلاف بطاقة اقتراع فى فيلادلفيا. ويصر ترامب فى رفض الاعتراف بهزيمته أمام بايدن فى انتخابات 3 نوفمبر، مستمرا فى محاولات الطعن على نتائج التصويت مدعيًا أن بها عمليات تزوير دون تقديم أى دليل على ذلك.

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