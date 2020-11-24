جبهة تيجراى: دمرنا لواء عسكريا مدرعا للجيش الإثيوبى فى تخوم ميكلى

جدة - نرمين السيد - أعلنت قوات إقليم تيجراى، تدمير لواء عسكريا مدرعا للجيش الإثيوبى بالكامل، فى تخوم ميكلى عاصمة الإقليم، وفقا لقناة "العربية" الإخبارية.



جدة - نرمين السيد - أعلنت قوات إقليم تيجراى، تدمير لواء عسكريا مدرعا للجيش الإثيوبى بالكامل، فى تخوم ميكلى عاصمة الإقليم، وفقا لقناة "العربية" الإخبارية. ومن المقرر أن يعقد مجلس الأمن الدولى، اليوم الثلاثاء، أول اجتماع له حول النزاع بمنطقة تيجراى الانفصالية الإثيوبية، بطلب من تونس وجنوب إفريقيا و"سان فنسان وجرينادين".

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