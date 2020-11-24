عاجل.. روسيا تمنع مدمرة أمريكية من انتهاك حدودها البحرية

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الدفاع الروسية، صباح اليوم الثلاثاء، أن سفينة روسية منعت المدمرة الأمريكية جون ماكين من انتهاك حدود موسكو فى خليج بطرس الأكبر، جاء ذلك نقلا قناة "سكاى نيوز" الإخبارية.





وقالت الوزارة فى بيان: "قامت سفينة أسطول المحيط الهادئ الروسى "الأدميرال فينوجرادوف" بتوجيه عدة تحذيرات للمدمرة التابعة للبحرية الأمريكية "جون ماكين" وذلك بعد انتهاكها الحدود والمجال البحرى لروسيا". وأضاف البيان: "وجهت قواتنا البحرية تحذيرات بوجوب تغيير مسار المدمرة فورا والخروج من المياه الإقليمية الروسية قبل اتخاذ إجراءات أخرى". وأشارت الدفاع الروسية أنه بعد تلقى الجانب الأمريكى التحذيرات الروسية قامت المدمرة "جون ماكين" على الفور بتغيير مسارها وتوجهت إلى المياه المحايدة.

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