الصليب الأحمر يضاعف وجوده أربع مرات في إقليم قره باغ العام المقبل

قال رئيس الصليب الأحمر الدولي بيتر ماورير إنه سيتم زيادة عدد أفراد بعثته في إقليم قره باغ المتنازع عليه بين أرمينيا وأذربيجان بمقدار أربعة أضعاف خلال العام المقبل.

ونقلت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، عن ماورير قوله إنه "مع تصاعد النزاع، كنا بحاجة إلى بذل المزيد من الجهود في هذه المنطقة، وللمقارنة كانت ميزانية بعثتنا في المنطقة قبل الحرب نحو 10 ملايين فرنك سويسري، أما في العام المقبل فستبلغ 45 مليون فرنك، وهذا يعني أننا سنضاعف وجودنا هناك أربع مرات".

وأشار إلى أن عدد أفراد بعثة الصليب الأحمر في قره باغ قبل اندلاع الحرب الأخيرة لم يكن كبيرا، والآن نخطط لإرسال 400-500 شخص إضافي إلى المنطقة.