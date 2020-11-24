لأول مرة منذ 9 أشهر.. لا إصابات بـ كورونا في فيكتوريا الاسترالية

أعلنت السلطات الصحية في ولاية فيكتوريا الاسترالية اليوم، الثلاثاء، أنه لم يتم تسجيل أي إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، خلال الـ24 ساعة الأخيرة، وذلك لأول مرة منذ حوالي 9 أشهر.

ونشرت وزارة الصحة والخدمات الإنسانية في فيكتوريا اليوم، الثلاثاء، تغريدة لها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر قالت فيها: "المرة الأخيرة التي لم يتم فيها تسجيل أي حالات نشطة في الولاية كانت في 29 فبراير الماضي".

وأضافت الوزاة في تغريدتها: "نتوجه إليكم بالشكر لقيامكم بدوركم، ولتستمر فيكتوريا في ذلك".

وجدير بالذكر أن ولاية فيكتوريا الاسترالية كانت في مركز الموجة الثانية من جائحة فيروس كورونا وخرجت آخر حالة نشطة، وهي لرجل في التسعينيات من عمره، من المستشفى الاثنين الماضي. ومنذ بداية الجائحة، سجلت استراليا نحو 27800 إصابة، وهو معدل قليل مقارنة بمعظم الدول.

وفي وقت سابق، حذر "ديفيد نابارو"، المبعوث الخاص لمنظمة الصحة العالمية، في مقابلة مع صحيفة "بادينر تاجبليت" السويسرية، من خطر موجة ثالثة من جائحة فيروس كورونا في أوروبا في أوائل عام 2021. وبحسب المبعوث الخاص، فشلت الدول الأوروبية في منع موجة ثانية من الوباء بعد أن تمكنت من السيطرة على الموجة الأولى. وعلى وجه الخصوص، فقدوا فرصة تطوير البنية التحتية اللازمة خلال أشهر الصيف عندما تحسن الوضع الوبائي. وقال "نابارو"، إن لم تقم الحكومات بإنشائه الآن، فسوف يواجهون الموجة الثالثة في أوائل عام 2021. وأضاف المبعوث الخاص لمنظمة الصحة العالمية أن العديد من دول أوروبا الغربية تسعى حاليًا للسيطرة على الفيروس من دون اللجوء إلى إجراءات قاسية مثل الإغلاق ونظام العزل الصارم، والتي يتعين عليها دفع "ثمن باهظ".

وفي سياق المتصل، أكدت منظمة الصحة العالمية، أن الأسبوع الماضي، كان الأكثر تأثيرا منذ ظهور فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في العالم، حيث سجل العالم أكثر من 67 ألف حالة وفاة بسبب الفيروس، خلال الأسبوع الماضي فقط.

وحث المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس، قادة العالم على تخصيص لقاحات فيروس كورونا المستجد - كوفيد 19، بشكل عادل، وذلك خلال قمة مجموعة العشرين الافتراضية التي تستضيفها السعودية، وفق ما أوردت شبكة سي إن إن.

وقال تيدروس في الافتتاحية التي أصدرتها منظمة الصحة العالمية: "إن التخصيص العادل للقاحات أمر محوري في مواجهة الوباء وضرورة لتعافي عالمي بشكل أسرع".

وأضاف تيدروس، أن هناك حاجة إلى استثمار فوري قدره 4.5 مليار دولار للقاحات.