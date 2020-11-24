قوات إقليم تيجراي تدمر الفرقة 21 الآلية في الجيش الإثيوبي بالكامل

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أحمد جودة - القاهرة - أعلنت قوات إقليم تيجراي، صباح اليوم الثلاثاء، أنها دمرت الفرقة 21 الآلية في الجيش الإثيوبي بالكامل، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.

وكان رئيس إقليم تيجراي، أعلن أن شعبه "مستعد للموت" غداة المهلة التي حددها رئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد، ومنح بموجبها قادة تيغراي 72 ساعة للاستسلام.

ونقلت ل وكالة "فرانس برس"، عن زعيم جبهة تحرير تيغراي ديبريتسيون غيبريمايكل، قوله: "كم مرة حدد أبيي أحمد ثلاثة أيام؟ لا يدرك من نحن. نحن شعب له مبادئه ومستعد للموت دفاعا عن حقنا في إدراة منطقتنا".

وأضاف: "يحاولون التستر على الهزيمة التي منيوا بها على ثلاث جبهات ليتسنى لهم وقت لإعادة التمركز".

وفي بيان خاطب فيه قادة جبهة تحرير تيغراي، أمهل أبيي أحمد المتمردين 72 ساعة لإلقاء السلاح قائلا إن تلك "الفرصة الأخيرة" أمامهم.