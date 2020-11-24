إصابات كورونا فى ألمانيا تقترب من المليون

جدة - نرمين السيد - وبحسب معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، تم تسجيل 249 حالة وفاة جديدة، مما يرفع العدد الإجمالى إلى 14361 حالة.

يشار إلى أن وزير الصحة الألمانى ينس سبان، كان قد أعلن أن بلاده قد تبدأ فى إعطاء لقاحات كورونا الشهر المقبل.