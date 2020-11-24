رسميا.. ترامب يأمر بتسليم بايدن أموال إدارة المرحلة الانتقالية تمهيدا لنقل السلطة

أبلغت إدارة الخدمات العامة الأمريكية الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن رسميًا بأنه سيتلقى الأموال اللازمة وفقا للقانون لتسيير المرحلة الانتقالية.

وعلق الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، على إعلان إميلي ميرفي، رئيسة إدارة الخدمات العامة، تسليم السلطة للرئيس المنتخب جو بايدن.

وقال ترامب إنه أعطى إميلي ميرفي، رئيسة إدارة الخدمات العامة، الضوء الأخضر للمضي قدمًا في تسليم السلطة لإدارة الرئيس المنتخب جو بايدن رغم خططه لمواصلة إقامة دعاوى قانونية.

وأضاف ترامب في تغريدة: "أود أن أشكر إميلي ميرفي في إدارة الخدمات العامة على التزامها وإخلاصها لبلدنا. تعرضت (إميلي) للمضايقات والتهديد والإساءة ولا أريد أن أرى ذلك يحدث لها أو لأسرتها أو لموظفيها في إدارة الخدمات العامة".

وتابع: "قضيتنا تمضي بقوة وسنواصل المعركة.. وأنا أؤمن أننا سننتصر، لكن لمصلحة بلادنا، أوصى بأن تقوم إميلي وفريقها بما يلزم عمله فيما يتعلق بالبروتوكولات الأولية وأبلغت فريقي بأن يقوم بالشيء ذاته".