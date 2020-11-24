انخفاض جديد في أسعار الذهب.. تفاصيل

وهبط الذهب 0.5% إلى 1825.99 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 05:45 بتوقيت جرينتش وكان قد هبط في وقت سابق لأقل مستوى منذ 21 يوليو عند 1820.45 دولار، وفقد ما يصل إلى 2.2%.
وأشار كايل رودا، المحلل في (آي.ان.جي ماركتس) إلى "حقيقة أنه سيكون هناك انتقال أكثر سلاسة للسلطة بين الرئيس المنتخب بايدن وترامب، وسبب آخر يدعو للاعتقاد بأن عوامل المخاطرة التي تحيط بالتعافي الذي نشهده حاليا قلت بعامل واحد على الأقل".
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