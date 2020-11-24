بعد اتصال هاتفي مع ولي العهد.. نتنياهو يزور البحرين قريبًا

أفادت وسائل الإعلام العبرية اليوم، الثلاثاء، بأن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو سيزور دولة عربية قريبًا بعد مكالمة هاتفية مع ولي العهد.

وذكرت القناة 12 العبرية أن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو اتصل بولي عهد البحرين مؤكدا أنه سيزور المنامة قريبا.



في سياق منفصل، رفض نتنياهو، التعليق على أنباء زيارته السرية للمملكة العربية السعودية، ولقائه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، بما يشير إلى عدم صحة تلك الأنباء.

وبحسب وكالة "رويترز" البريطانية، قال نتنياهو ردا على سؤال وجه إليه خلال اجتماع كتلة حزب "الليكود" حول الزيارة: "هل أنتم جادون؟ أصدقائي، طوال عمري لم أعلق على مثل هذه الأمور ولا أنوي البدء في ذلك الآن".

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية في وقت سابق اليوم أن بنيامين نتنياهو برفقة مدير الموساد يوسي كوهين قام أمس الأول، الأحد، برحلة سرية إلى مدينة نيوم السعودية، وعقد اجتماعا ثلاثيا مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ووزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أكد التزامه بتحقيق السلام مع العالم العربي.

وقال نتنياهو، عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر": "الحقيقة هي أننا ملتزمون بتحقيق السلام مع العالم العربي وشطبنا الفيتو الفلسطيني على تقدم السلام مع الدول العربية الأخرى وستكون هناك دول عربية أخرى ستصنع السلام معنا".

وأعلن مسئولون في البيت الأبيض، إتمام اتفاق للسلام في اتصال هاتفي بين الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ورئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، وولي عهد أبو ظبي، الشيخ محمد بن زايد، وافقت إسرائيل في إطاره على على تعليق بسط سيادتها على مناطق في الضفة الغربية كانت تدرس ضمها.