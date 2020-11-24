وباء جديد أكثر فتكا من كورونا.. إعلامية كويتية تحذر من تصريحات بيل جيتس

حذرت الإعلامية الكويتية عائشة الرشيد، من التصريحات التي أطلقها كل من مدير منظمة الصحة العالمية والأمريكي بيل جيتس، والتي تفيد بأن العالم سيتعرض لجائحة جديدة أشد شراسة وفتكًا من فيروس كورونا المزعوم بعد 3 سنوات.

وأوضحت "الرشيد"، في تصريحات لـ "دوت الخليج"، أنه "يجب الانتباه لما يحاك ضد العالم من قبل منظمات تعمل لصالح الماسونية اليهودية، لافتة إلى أنه كيف عرف جيتس أن العالم على أعتاب فيروس جديد إلا إذا كان شريكا في صناعته.

وأشارت إلى أن العالم كشف خديعة كورونا المزعوم بدليل التظاهرات التي خرجت في بلدان وعواصم دول أوروبية تندد بالإغلاقات وضد منظمة الصحة العالمية واللقاح الذي لا يثق أحد فيه، مشيرة إلى أن الشعوب أصبحت على وعي كبير أكثر من حكوماتها ولن تقبل بأن تصبح دمية في يد من يسعون لخراب العالم.

وحول توقعات بيل جيتس بانتهاء كورونا في 2022 وتصريحاته بضرورة أخذ اللقاح بنسبة 90% للشعوب، حذرت "الرشيد"، من اللقاح المصنع في معامل جيتس الذى يهدف لتغيير جينات البشرية وسيقضى على ثلثي سكان العالم بعد نهب ثروات الشعوب العربية.