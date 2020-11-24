تصعيد خطير في إثيوبيا.. أبي أحمد وقادة تيجراي يعلنان النصر في الحرب بينهما

في تطور جديد في الحرب في إثيوبيا، كشفت الحكومة الإثيوبية عن أن أعداد كبيرة من قوات الحركة الشعبية لتحرير تيجراي استسلموا أمام تقدم الجيش في الإقليم.

وفي وقت سابق، أعلن جيتاشيو رضا المتحدث باسم قوات تيجراي، اليوم الثلاثاء، إن القوات التي تقاتل الحكومة الإثيوبية في إقليم تيجراي الشمالي ألحقت "دمارا تاما" بالفرقة 21 الآلية بالجيش.

ولم تتمكن وكالة "رويترز" من التحقق من صحة ادعاءات الجانبين نظرا لانقطاع اتصالات الهاتف والإنترنت عن منطقة تيجراي كما أن الدخول إلى المنطقة يخضع لقيود صارمة.

وكان رئيس وزراء الإثيوبي أبي أحمدقد وعد بتحقيق انتصار عسكري في تيجراي حيث قال إنه سيستولي على العاصمة ميكيلي، ويهزم جبهة تيجراي التي يسميها "المجلس العسكري الإجرامي"، وذلك على حد تعبيره.

وذكرت صحيفة "الجارديان" البريطانية أنه في حالة نجاح أبي أحمد في مسعاه، فإنه فسيكون نصرا باهظ الثمن حيث ستتراجع آفاق السلام والديمقراطية والحماية من المجاعة في إثيوبيا جيلا كاملا.

ومنذ اندلاع الصراع في الرابع من نوفمبر، لقي مئات الأشخاص حتفهم وفر نحو 40 ألفا إلى السودان المجاور.

ودعت الولايات المتحدة أمس إلى الوساطة بين الحكومة الإثيوبية والجبهة الشعبية لتحرير تيجراي.

وقال مجلس الأمن القومي التابع للحكومة الأمريكية في منشور على تويتر في وقت متأخر أمس "تدعو الولايات المتحدة للوساطة في إثيوبيا وتدعم الجهود التي يقودها سيريل رامافوسا (رئيس جنوب إفريقيا) والاتحاد الإفريقي لإنهاء هذا الصراع المأساوي الآن".