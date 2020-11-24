رفض طلب نتنياهو.. وزير الجيش الإسرائيلي يمنع انضمام ضباط للوفد الذي يزور السودان

منع وزير الجيش الإسرائيلي، بيني جانتس إشراك ضباط وشخصيات عسكرية في الوفد الإسرائيلي الذي انطلق بالأمس في زيارة إلى السودان، وترأسه رئيس قسم الشرق الأوسط وأفريقيا في مجلس الأمن القومي المعروف باسم "ماعوز".

وذكرت القناة "12 العبرية"، أن جانتس رفض طلب نتنياهو حيث أراد الأخير ضم ضباط ومسوؤلين إسرائيلين إلى الوفد الذي زار السودان، لكن جانتس رفض ذلك معللا سبب رفضه أنه "ما دام هناك لا يوجد أي اتفاق واعتراف متبادل وأن السودان لا زالت في القائمة السوداء الأمريكية للدول المؤيدة للإرهاب، فإنه ليس من الصحيح ضم عنصر من الجيش الإسرائيلي إلى البعثة".

وقرار جانتس أدى الى توتر آخر بين نتنياهو وجانتس، حيث عقب مسؤولون في ديوان نتنياهو وفقا للقناة (12) أنه:"على عكس التقرير، النقاشات حول خروج الوفد الأمني للسودان أجريت على مدار أيام طويلة واطلع وزير الجيش عليها بشكل تام, جانتس قرر لأسبابه الخاصة عدم السماح عدم خروج البعثة الأمنية ونحن نأمل أن لا يعطل اتفاق السلام الهام مع السودان".

في اليومين الأخيرين، هاجم كل من نتنياهو وجانتس أحدهما الاخر على خلفية محاكمة رئيس الحكومة وإعلان وزير الجيش الإسرائيلي إقامة لجنة تقصي حقائق بقضية الغواصات. نتنياهو اتهم غانتس باستغلال سياسي للجهاز العسكري وقال :"أعتقد أنه من المعيب أن يقوم جانتس باستخدام الجيش الإسرائيلي كأداة ضرب سياسية".

وتوجه وفد إسرائيلي رسمي بالأمس إلى عاصمة السودان الخرطوم، بعد تعهد البلدين بالعمل نحو إقامة علاقات طبيعية.

ويفترض أن تمهد زيارة الوفد الإسرائيلي الطريق لزيارة وفد إسرائيلي كبير يتوقع أن يصل الخرطوم في الأسابيع المقبلة لبحث التعاون بين الدول في مجالات الاقتصاد والزراعة والمياه.